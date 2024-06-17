Общежитие загорелось в Астане: есть пострадавший

Двухэтажный дом загорелся в районе Сарыарка в Астане, передает агентство Kazinform.

— В эти минуты в районе Сарыарка огнеборцы Астаны тушат загорание двухэтажного дома мансардного типа, переоборудованного под общежитие, — сообщили в МЧС РК.

Как стало известно, происходит загорание кровли жилого дома и пристроенного к нему одноэтажного цеха по реставрации мягкой мебели.