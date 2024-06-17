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    23:35, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    Общежитие загорелось в Астане: есть пострадавший

    пожар
    Фото: кадр из видео

    Двухэтажный дом загорелся в районе Сарыарка в Астане, передает агентство Kazinform.

    — В эти минуты в районе Сарыарка огнеборцы Астаны тушат загорание двухэтажного дома мансардного типа, переоборудованного под общежитие, — сообщили в МЧС РК.

    Как стало известно, происходит загорание кровли жилого дома и пристроенного к нему одноэтажного цеха по реставрации мягкой мебели.

    — Есть пострадавший. Гражданин 1935 года рождения передан сотрудникам скорой медицинской помощи с отравлением угарным газом, — сообщило ведомство.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Астана
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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