Общество ждет справедливости – депутаты потребовали наказать виновных в смерти шахтеров

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана обратились к Премьер-Министру и Генеральному прокурору РК с требованием не ослаблять контроль и провести справедливое расследование аварии на шахте «Казахстанская», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мажилисмен Никита Шаталов напомнил, что более месяца назад на шахте «Казахстанская» случилась авария. В ходе пожара, который до сих пор не потушен, погибли 5 человек, еще 16 пострадали. Предприятие не будет работать год. По результатам работ правительственной комиссии, установлено, что вся полнота вины возложена на работодателя. Определены 28 человек, которые должны попасть в орбиту уголовного преследования. И это далеко не первая авария на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау».

- К сожалению, общество не верит в то, что по-настоящему виновные лица будут привлечены к ответственности. Часто при таких происшествиях крайними оставались исполнители, хотя решения, приводящие к аварии, принимали крупные менеджеры. В этот раз также очевидно, что авария, из-за которой мы потеряли наших соотечественников, произошла по вине руководителей предприятия. Они решили, что могут сэкономить, закупив неподходящее оборудование, не соблюдая все технические требования при добыче угля, - заявил Никита Шаталов, зачитывая депутатский запрос в Мажилисе.

Он привел в пример возгорание ленты, которая, согласно требованиям казахстанского законодательства, должна быть пожароустойчивой. Депутат назвал это безразличием к судьбе людей.

- Если бы не чья-то жадность, то Стешин, Халиков, Бургун, Слюньков и Старовойт были живы, - добавил Никита Шаталов.

Он отметил, что людей, к сожалению, не вернешь, но общество ждет справедливости. Поэтому депутаты требуют не ослаблять контроль. Результаты расследования должны привести к справедливому наказанию. Виновные в аварии, в смертях шахтеров должны понести всю полноту ответственности за произошедшее. Никто, особенно это касается руководителей предприятия, в том числе и иностранцев, не должен быть выведен из орбиты уголовного преследования. Лица, принимавшие преступные решения, должны быть наказаны в разы строже подневольных исполнителей.