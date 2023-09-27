Общество ждет справедливости – депутаты потребовали наказать виновных в смерти шахтеров
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана обратились к Премьер-Министру и Генеральному прокурору РК с требованием не ослаблять контроль и провести справедливое расследование аварии на шахте «Казахстанская», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Мажилисмен Никита Шаталов напомнил, что более месяца назад на шахте «Казахстанская» случилась авария. В ходе пожара, который до сих пор не потушен, погибли 5 человек, еще 16 пострадали. Предприятие не будет работать год. По результатам работ правительственной комиссии, установлено, что вся полнота вины возложена на работодателя. Определены 28 человек, которые должны попасть в орбиту уголовного преследования. И это далеко не первая авария на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау».
- К сожалению, общество не верит в то, что по-настоящему виновные лица будут привлечены к ответственности. Часто при таких происшествиях крайними оставались исполнители, хотя решения, приводящие к аварии, принимали крупные менеджеры. В этот раз также очевидно, что авария, из-за которой мы потеряли наших соотечественников, произошла по вине руководителей предприятия. Они решили, что могут сэкономить, закупив неподходящее оборудование, не соблюдая все технические требования при добыче угля, - заявил Никита Шаталов, зачитывая депутатский запрос в Мажилисе.
Он привел в пример возгорание ленты, которая, согласно требованиям казахстанского законодательства, должна быть пожароустойчивой. Депутат назвал это безразличием к судьбе людей.
- Если бы не чья-то жадность, то Стешин, Халиков, Бургун, Слюньков и Старовойт были живы, - добавил Никита Шаталов.
Он отметил, что людей, к сожалению, не вернешь, но общество ждет справедливости. Поэтому депутаты требуют не ослаблять контроль. Результаты расследования должны привести к справедливому наказанию. Виновные в аварии, в смертях шахтеров должны понести всю полноту ответственности за произошедшее. Никто, особенно это касается руководителей предприятия, в том числе и иностранцев, не должен быть выведен из орбиты уголовного преследования. Лица, принимавшие преступные решения, должны быть наказаны в разы строже подневольных исполнителей.
- Во-вторых, мало наказать виновных. Авария на «Казахстанской» - далеко не первая за последние годы. И причина у всех одна – инвестор выжимал все соки из советских технологий, не производил модернизацию и не следил за условиями работы в шахтах. Это причина всех смертей горняков, а их за время работы Миттала в Казахстане накопилось больше 100. Мы требуем, чтобы те, кто заработал сотни миллиардов на жизни и здоровье казахстанцев, исполнили свои инвестиционные обязательства в полной мере. У Правительства Казахстана для этого есть все необходимые юридические рычаги, - заключил депутат.