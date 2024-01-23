Общественный транспорт получит приоритет в Алматы

В управлении городской мобильности Алматы ответили на наиболее часто задаваемые вопросы касательно утвержденного мастер-плана транспортного каркаса города до 2030 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мастер-план является стратегическим документом, определяющим основные направления совершенствования транспортной инфраструктуры Алматы, который позволит на практике реализовать принцип «город для людей». Основной его задачей является переключение населения с личного транспорта на общественный.

В управлении сообщили, что в Алматы пробки могут достигать 9–10 баллов. Если не начать изменения на системном уровне, то через год-два дороги встанут, и это обернется значительным ущербом для экономики и социальной сферы города.

- Международный опыт крупных городов мира, который мы использовали при разработке мастер-плана, демонстрирует, что единственный способ – системно развивать магистральный общественный транспорт и создавать удобную пассажирскую инфраструктуру, - отметили в управлении.

- Почему данные меры не были предприняты ранее?

- В мае этого года Правительством РК утвержден генеральный план Алматы, транспортный каркас плотно связан с пространственным развитием города и опирается на него. В соответствии с поручением Президента РК акимат Алматы уже начал реализацию мер по развитию городского транспорта – обновление и экологизацию подвижного состава. Городскими подрядчиками продолжаются работы по проектированию и строительству транспортной инфраструктуры.

- Транспортный каркас предусматривает пересадки, не означает ли это удорожание стоимости поездок?

- Наиболее эффективный способ организации маршрутной сети подразумевает наличие одной пересадки при поездке. Для подавляющего большинства пассажиров это будет означать, что автобусы будут ходить чаще, и даже с одной пересадкой поездка будет короче и более предсказуемой. При этом мы планируем, что уже в следующем году будет введен пересадочный тариф, и пересадки в рамках одной поездки будут для пассажиров бесплатными.



- Будет ли запущен удобный общественный транспорт в аэропорт?

- Да, в рамках внедрения транспортного каркаса запланировано проведение линии LRT до аэропорта. Мы уже обсуждали этот вопрос с руководством аэропорта и готовы совместно работать над тем, чтобы это случилось как можно скорее.

- Как планируется стимулировать отказ от личных автомобилей?

- В составе транспортного пересадочного узла будем создавать удобные перехватывающие парковки, делать так, чтобы поездки на общественном транспорте были быстрее и доступнее за счет выделенной инфраструктуры и гибких тарифов. Рост охвата маршрутной сети позволит сделать общественный транспорт доступнее для тех, у кого сейчас нет такой альтернативы. Но будут и разумные ограничительные меры, которые будут способствовать снижению автомобилепользования. Так, уже начали ввод платной парковки в городе, этот процесс будет продолжаться.

- Были ли привлечены эксперты при разработке мастер-плана транспортного каркаса?

- Мастер-план транспортного каркаса не создавался в вакууме, совместно с участниками проекта, экспертами были изучены и проанализированы все документы, разработанные ранее, мировые практики, проведена большая работа по увязке актуальных предложений с целями программы развития Алматы, новым Генпланом и изменившимися социально-экономическими условиями.

- Будет ли мастер-план выложен в свободный доступ?

- Да, документ размещен в открытом доступе на сайте управления городской мобильности Алматы.

- Если у кого-то возникнут вопросы или предложения, как можно их передать разработчикам?



- Внедрением транспортного каркаса занимается управление городской мобильности при поддержке проектного офиса акимата Алматы. Мы планируем своими силами проводить регулярную актуализацию мастер-плана и его отдельных мероприятий, сохраняя при этом утвержденные цели и сроки. В следующем году организуем специальные каналы обратной связи для любых вопросов и предложений, связанных с реализацией проекта. Вы сможете отправить свое сообщение через электронную почту, чат-бот или использовать сервис OpenAlmaty.

Ранее в акимате рассказали, как будет развиваться BRT в Алматы в рамках мастер-плана транспортного каркаса.



В начале 2023 года разработчики генплана Алматы поделились схемой развития общественного транспорта до 2040 года.