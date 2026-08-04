Общественные советы Казахстана смогут получить гранты на развитие инициатив

В Казахстане начался прием заявок на конкурс малых грантов, направленный на развитие практики общественного контроля и повышение потенциала общественных советов, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Конкурс проводится по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив». Организатором выступает ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана».

К участию приглашаются инициативные группы, в состав которых входят не менее трех членов общественного совета, а также председатели общественных советов.

Размер одного гранта составляет 500 тысяч тенге. Поддержку получат проекты, направленные на развитие общественного контроля, повышение эффективности работы общественных советов и вовлечение граждан в решение вопросов местного значения.

Среди приоритетных направлений конкурса — контроль за качеством и доступностью государственных услуг, развитие сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и общественной инфраструктуры, экология и санитарное состояние территорий, а также создание доступной среды для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Заявки принимаются с 4 по 20 августа 2026 года включительно до 18:30. Документы можно направить в электронном виде на государственном или русском языках по адресу: civilalliance20@gmail.com.

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