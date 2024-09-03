Общественные советы играют ключевую роль в обеспечении прозрачности в госуправлении - эксперт

Ежегодное Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана под названием «Справедливый Казахстан – Закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» представляет собой значимый и актуальный ориентир для развития страны, считает руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Риззат Тасым, передает корреспондент агентства Kazinform.

Эксперт напомнил, что в Послании Президент рассказал о реализации концепции «слышащего государства», благодаря которой удалось изменить культуру взаимодействия между обществом и властными структурами.

По его мнению, действительно, в период политического транзита механизмы совещательной демократии получили новый импульс к развитию.

- Суть в том, что консервация информационного пространства в 2016-2019 годах привела к росту напряжения в широких массах. Очевидной стала необходимость построения нового диалога между властью и обществом, снижения государственного контроля над информационным пространством, повышения качества и легитимности решений через обширные консультации с гражданским обществом. Олицетворением данного импульса стали институты делиберативной демократии, ранее существовавшие как общественные советы, возникшие с 2019 года такие, как: Общественная палата при Мажилисе Парламента РК, Клуб экспертов при Сенате Парламента РК, Национальный Курултай. При этом важно не упускать из внимания, что весь пакет политических реформ был разработан в рамках Национального совета общественного доверия, - говорит Риззат Тасым.

Он отмечает, что эффективность госуправления также связана с переходом от кулуарной политики к публичной политике, которая требует дальнейшего развития модели делиберативной демократии. Это означает, что политические решения должны быть максимально основаны на широком общественном мнении.

- Так, общественные советы играют ключевую роль в обеспечении прозрачности, открытости и ответственности в госуправлении. Они становятся мостом между гражданским обществом и госструктурами, способствуя эффективному взаимодействию и партнерству. В 2022 году были обновлены составы 90% общественных советов. На данный момент из 3818 человек членов ОС около 85% составляют представители из гражданского сектора, - сказал Риззат Тасым.

Эксперт сообщил, что согласно Национальному докладу о деятельности общественных советов, по итогам 2023 года значительно увеличилось число людей, которые считают деятельность общественных советов весьма полезной (рост на 17,8%). Также увеличилось количество людей, которые считают, что польза от деятельности советов есть, хоть и небольшая (рост на 15,5%). В целом, общий прирост составил в +33,3% по сравнению с 2022 годом.

- В будущем ожидается, что общественные советы будут еще активнее использовать цифровые технологии и данные для принятия решений, а также увеличивать участие граждан в своей деятельности. Глобальные тенденции указывают на важную роль ОС в укреплении демократических принципов, - отмечает он.

Тасым также обратил внимание на то, что Послание Президента было озвучено не только в присутствии депутатов, министров и акимов, но и заслуженных специалистов различных отраслей, членов Национального курултая и региональных общественных советов. Этот подход формирует новую политическую традицию, считает он.

- Президент также акцентировал внимание на необходимости укрепления общественного оптимизма и доверия к государственным институтам. Это включает в себя улучшение качества госуслуг, повышение прозрачности и ответственности властей, а также активное привлечение граждан к процессу принятия решений. Такой подход способствует укреплению гражданского общества и формированию сплоченной и ответственной нации. В целом, Послание отражает стремление к построению устойчивого и справедливого Казахстана. Предложенные реформы и инициативы направлены на укрепление институциональной базы, экономическое развитие и повышение благосостояния граждан. Это представляет собой значимый шаг на пути к достижению амбициозных целей по построению сильного и процветающего государства, - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана.