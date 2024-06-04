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    16:00, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Общественная комиссия по восстановлению жилья продолжает работу в Кызылжарском районе СКО

    Общественная комиссия по восстановлению жилья продолжает работу в Кызылжарском районе СКО
    Фото: акимат Кызылжарского района

    В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжается работа общественной комиссии по восстановлению жилья, передает агентство Kazinform.

    Всего в Кызылжарском районе талыми водами подтопило 1546 домов, из них 300 признаны аварийными. Чаще всего жители пострадавших домов выбирают делать ремонт самостоятельно, отмечают местные власти. Нурия Васильева с супругом, 9-летней дочкой и свекровью проживают в селе Прибрежном. Дом во время паводка подтопило. Оценку ущерба специалисты провели. С оценкой они согласились. Глава семьи решил самостоятельно ремонтировать жилье.

    - У нас стоял вопрос - либо сносить, либо восстанавливать. Муж сказал, восстанавливать будем. У нас участок большой. В центре Прибрежного живём, но всё равно подтопило нас. Со сметой ознакомились. Всё нас устроило. Будем делать ремонт, - рассказала жительница с. Прибрежного Нурия Васильева.

    Общественная комиссия по восстановлению жилья продолжает работу в Кызылжарском районе СКО
    Фото: акимат Кызылжарского района

    В день комиссия по возмещению ущерба от паводка рассматривает по 50-100 материалов. Нередко заседают и до 23:00, и в выходные дни, чтобы принять как можно больше жителей. Процесс замедляется из-за того, что к каждому жителю стараются найти индивидуальный подход, всё разъяснить.

    - Некоторые материалы у нас занимают много времени. Вот у нас был материал - 50 минут. Возникает много вопросов в части определения собственника, определения земельных участков, стоимости ремонта, с которой жители согласны или не согласны. Комиссия у нас заседает ежедневно. Материалы поступают со всех населенных пунктов. А это 18 сёл, которые были подтоплены, - рассказал заместитель акима Кызылжарского района Куандык Шакубаев.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Жилье Общество Паводки
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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