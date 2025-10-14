РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:49, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Общенациональная забастовка парализовала Бельгию: отменены рейсы и остановлен транспорт

    Сегодня по всей Бельгии проходит масштабная общенациональная забастовка, организованная крупнейшими профсоюзами страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: rtbf.be

    В демонстрации приняли участие по разным данным от 80 до 120 тысяч человек. Шествие началось около 10:45 утра по местному времени с Северного вокзала и мирно завершилось в 12:00 у Южного вокзала.

    Акция протеста привела к серьезным сбоям в работе транспорта, аэропортов и государственных служб.

    Из-за участия сотрудников служб безопасности и технического персонала в акции все вылеты из аэропортов Брюсселя и Шарлеруа были отменены. Пассажирам рекомендовано не приезжать в аэропорт без подтверждения статуса рейса.

    По данным представителей аэропорта Брюсселя, «операционная деятельность невозможна из-за массового отсутствия персонала». Международные авиакомпании перенаправляют рейсы в соседние страны, включая Нидерланды и Францию.

    В столице страны движение метро, автобусов и трамваев также сведено к минимуму. Брюссельская транспортная компания STIB предупредила, что большинство маршрутов не обслуживается. Аналогичная ситуация наблюдается в Антверпене, Генте и Льеже.

    Многие жители вынуждены добираться на работу пешком или на велосипедах. На дорогах зафиксированы значительные пробки.

    Таким образом, бельгийские профсоюзы требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда на фоне роста стоимости жизни. Также протестующие выступают против планов правительства по изменению пенсионной системы.

    — Мы больше не можем мириться с тем, что трудящиеся платят за инфляцию, а корпорации продолжают получать сверхприбыли, — заявил представитель профсоюза FGTB. 

    В свою очередь, Министр труда Бельгии выразил сожаление по поводу последствий акции, но отметил, что «диалог с профсоюзами остается приоритетом». По его словам, правительство готово к новым переговорам в ближайшие дни.

    Напомним, в конце февраля железнодорожники Бельгии вышли на девятидневную забастовку

    Арнур Рахимбеков
    Автор
