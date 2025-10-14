Общенациональная забастовка парализовала Бельгию: отменены рейсы и остановлен транспорт

В демонстрации приняли участие по разным данным от 80 до 120 тысяч человек. Шествие началось около 10:45 утра по местному времени с Северного вокзала и мирно завершилось в 12:00 у Южного вокзала.

Акция протеста привела к серьезным сбоям в работе транспорта, аэропортов и государственных служб.

Из-за участия сотрудников служб безопасности и технического персонала в акции все вылеты из аэропортов Брюсселя и Шарлеруа были отменены. Пассажирам рекомендовано не приезжать в аэропорт без подтверждения статуса рейса.

По данным представителей аэропорта Брюсселя, «операционная деятельность невозможна из-за массового отсутствия персонала». Международные авиакомпании перенаправляют рейсы в соседние страны, включая Нидерланды и Францию.

В столице страны движение метро, автобусов и трамваев также сведено к минимуму. Брюссельская транспортная компания STIB предупредила, что большинство маршрутов не обслуживается. Аналогичная ситуация наблюдается в Антверпене, Генте и Льеже.

Многие жители вынуждены добираться на работу пешком или на велосипедах. На дорогах зафиксированы значительные пробки.

Таким образом, бельгийские профсоюзы требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда на фоне роста стоимости жизни. Также протестующие выступают против планов правительства по изменению пенсионной системы.

— Мы больше не можем мириться с тем, что трудящиеся платят за инфляцию, а корпорации продолжают получать сверхприбыли, — заявил представитель профсоюза FGTB.

В свою очередь, Министр труда Бельгии выразил сожаление по поводу последствий акции, но отметил, что «диалог с профсоюзами остается приоритетом». По его словам, правительство готово к новым переговорам в ближайшие дни.

Напомним, в конце февраля железнодорожники Бельгии вышли на девятидневную забастовку.