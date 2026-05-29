Общемировые вложения в технологии ИИ уже превысили 1 трлн долларов — Президент Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укрепления цифрового фундамента евразийской интеграции и развития совместных технологических инициатив, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В условиях формирования нового технологического уклада на основе цифровизации и ИИ ключевыми факторами успеха становятся скорость обработки данных, уровень автоматизации и глубина внедрения инноваций. По расчетам экспертов, общемировые вложения в технологии ИИ уже превысили знаковую отметку в 1 трлн долларов. Ожидается, что в ближайшие десятилетия его совокупный вклад в глобальную экономику продемонстрирует кратный рост и перешагнет рубеж в 7 трлн долларов, — отметил Президент.

По его словам, передовые технологии должны стать и уже становятся мощным катализатором евразийской интеграции.

— Можно с уверенностью говорить о том, что эта работа на пространстве Союза приобретает последовательный характер. Трансформация затрагивает все сферы деятельности — от промышленности и логистики до сельского хозяйства и государственного управления. В Казахстане объем инвестиций в инновационные проекты вырос в более чем 5 раз, при этом свыше половина всех вложений направляется именно в цифровую сферу, — сообщил Глава государства.

Он подчеркнул, что Казахстан внимательно изучает и высоко оценивает достижения государств — членов ЕАЭС в сфере цифровизации, внедрения платформенных решений и современных подходов в государственном управлении.

— Каждая из стран участниц Союза накопила значительный опыт в отдельных направлениях цифровой трансформации, представляющий прикладной интерес. Убежден, что на ряду с развитием национальных компетенцией, нужно активнее формировать совместные технологические инициативы, обмениваться лучшими практиками и эффективными решениями. Такой подход позволит существенно ускорить цифровое развитие ЕАЭС, повысить конкурентоспособность наших экономик, — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент Казахстана предложил ЕАЭС развивать совместные проекты в сфере ИИ и робототехники.