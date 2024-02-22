Общегородская сейсмотренировка пройдет в Алматы

23 февраля с 10:00 в Алматы пройдет общегородская сейсмотренировка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Нурлан Атыгаев на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что в Алматы по распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям прибыла оперативная группа МЧС и начала масштабную агитационную работу среди населения и служб гражданской защиты мегаполиса.

Основной целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы жители заранее определили маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики. Безопасными местами считаются открытые площадки, подальше от линий электропередач и зданий.

— Согласно Закону «О гражданской защите», объектовые сейсмотренировки в организациях города проводятся в нашем городе ежеквартально. С января в плановом порядке проведено 500 учений и тренировок с отработками элементов эвакуации, из них 191 — сейсмотренировка, и эта работа продолжается, — сказал Нурлан Атыгаев.

К общегородской сейсмотренировке готовятся заблаговременно. С 21 февраля проводится перехват теле-, радиоканалов с заставкой о предстоящей плановой общегородской сейсмотренировке с рекомендациями сохранять спокойствие и проведения тренировки с отработкой путей эвакуации.



— В день сейсмотренировки в 10 часов будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов. В связи с тем, что сейсмотренировка проводится в холодное время года, просим всех руководителей, население города эвакуироваться одетыми тепло, — заявил глава ДЧС.

Начальник департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин добавил, что эта сейсмотренировка республиканская.

— Повсеместно, по всей республике завтра будет проведено это мероприятие, в рамках которого будут отработаны элементы получения сигнала — сирены, речевого сопровождения, элементы самоэвакуации. Это повсеместно по республике будет планово проходить. Тренировки проводятся ежеквартально, это закреплено законодательно. Хотел бы сказать, что по прямому поручению министра по чрезвычайным ситуациям мы прибыли в Алматы. Действительно, при проведении сейсмотренировок у нас задействуются, в основном, объекты образования, здравоохранения, госучреждения. В этой сейсмотренировке мы активно переходим на категорию — жилые комплексы. Вчера мы встретились с руководителями ОСИ и КСК в Бостандыкском и Алмалинском районах, обсудили наши действия… Мы должны достучаться до каждого гражданина. Понимаем все обстоятельства: занятость, работа и т. д. Уделите время, прочитайте предоставляемую информацию, просмотрите ролики, эта информация в первую очередь необходима для вас и ваших близких, — пояснил спикер.

Сотрудниками МЧС и ДЧС активно ведется обход жилых домов по вовлечению граждан с активной гражданской позицией, общественников, старших подъездов высотных жилых комплексов. До сведения горожан доводятся основные правила о первоочередных действиях при землетрясении и подготовки тревожного чемоданчика, путях эвакуации до ближайших пунктов приема населения.

Кроме того, им рекомендовано посредством мессенджеров Whatsapp домовых чатов распространять жильцам эти декомендации. В городе практически будут развернуты все 384 пункта приема населения.

Спасатели призывают жителей и гостей города принять активное участие.

Как сообщалось, 14 февраля сотрудники крупнейшей медедобывающей компании KAZ Minerals одними из первых в Казахстане прошли сейсмотренировку с использованием мобильного симулятора землетрясений.

Сейсмологические учения пройдут в 10 часов 23 февраля в Мангистауской области.