Общеевропейскую сеть телефонных мошенников разоблачили в Германии

Полугодовое расследование более миллиона телефонных звонков мошенников завершилось в середине апреля обысками в пяти странах и задержанием 20 человек. Речь идет о самом крупном телефонном мошенничестве в Европе, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Следственные органы Германии и нескольких балканских стран разоблачили крупную общеевропейскую сеть телефонных мошенников.

— Речь идет, вероятно, о самом крупном телефонном мошенничестве в Европе, — заявили в четверг, 2 мая, на пресс-конференции в Штутгарте представители министерств внутренних дел и юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг, земельного ведомства по уголовным делам, а также Генеральной прокуратуры в Карлсруэ.

По их данным, не менее 20 человек задержаны, ликвидированы двенадцать кол-центров.

Кол-центры, связанные в мошенническую сеть, были обнаружены в четырех странах Западных Балкан и в Ливане. Их сотрудники использовали самые разные способы обмана: выдавали себя за близких родственников, банковских служащих, полицейских или работников общества защиты прав потребителей, рассказывая жертвам о том, что им грозит наказание за какой-либо вымышленный проступок, обещая выигрыш или требуя уплаты задолженности.

По данным властей Баден-Вюртемберга, расследование было начато в декабре 2023 года после того, как внимательный сотрудник банка предотвратил попытку мошенничества, которое могло привести к ущербу более чем в 100 тысяч евро. Обнаружилось, что в течение короткого времени телефонные номера мошенников были использованы в тысячах других попыток обмана.

Предотвращены убытки на 10 миллионов евро

В следственную группу вошли ведомство по уголовным делам Баден-Вюртемберга, а также полицейские органы Баварии, Саксонии и Берлина. Их действиями были предотвращены убытки на общую сумму около 10 миллионов евро примерно в 6000 случаев попытки обмана — то есть в 80 процентах подобных инцидентов.

Следователи в режиме реального времени отслеживали телефонные разговоры преступников с жертвами по всей Германии. Начиная с декабря минувшего года, круглые сутки посменно дежурили более ста сотрудников уголовной полиции. Было зафиксировано более 1,3 миллиона звонков, иногда, чтобы предотвратить преступления, приходилось одновременно отслеживать до 30 звонков. Потенциальные жертвы при этом предупреждались. Продолжается расследование 7500 телефонных звонков мошенников.

18 апреля целый ряд национальных и международных полицейских и судебных органов провел при координации прокурора Европола одновременные обыски в кол-центрах Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово и Ливана. Были конфискованы носители информации и наличные деньги.