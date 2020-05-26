Общежития для врачей и учителей строят в Бурлинском районе ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В районном центре Бурлинского района Западно-Казахстанском области строят общежития для медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости» выделены деньги на строительные объекты по городу Аксаю, работы уже идут полным ходом. Всего население Бурлинского района составляет около 56 тысяч населения, из них более 42 тысяч жителей проживают в Аксае. Поэтому основной акцент в работе мы делаем на развитие города. На сегодняшний день в районе не хватает порядка 45 врачей разного профиля, а также необходимы более 70 человек среднего медперсонала. Для них мы готовим общежитие со всеми необходимыми условиями для проживания. В планах строительство таких общежитий для учителей и других привлекаемых в регион специалистов», – подчеркнул аким Бурлинского района Миржан Сатканов.

Ремонт общежития проводит ТОО «АксайСтройСервис и К», стоимость проекта порядка 72 млн тенге. В здании будет 19 комнат со всеми удобствами. Также в общежитии будет организована столовая комната с газовыми плитами для удобства проживающих. Такой подход будет применяться и в других районах области. Директор предприятия Орынбасар Кушев отметил, что последние 5-6 лет здание было заброшенным, сейчас на строительных работах задействованы 34 рабочих. Через три месяца объект будет сдан в эксплуатацию.