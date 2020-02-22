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Общежитие построили в столице для сотрудников нового крытого рынка

22 Февраля 2020 18:51
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Общежитие построили в столице для сотрудников нового крытого рынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в текущем году откроют крытый рынок. Для создания условий работникам рынка за счёт средств работодателя построено общежитие, также планируется построить социальные объекты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства оптово-розничного рынка «Орда» («Биг Шанхай»), площадь которого составляет 18,5 тыс. квадратных метров.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил о необходимости перехода с открытых рынков на крытые, что, несомненно, улучшит качество и безопасность товаров для потребителей.

«Для реализации поручений руководства страны по переводу стихийных, открытых рынков на современные форматы торговли, проводится работа по модернизации рынков и строительству новых торговых объектов. В городе 26 торговых рынков, из них 14 – крытые, 12 – комбинированные. Работы в данном направлении нужно проводить активно, со своей стороны оказываем максимальную поддержку. В прошлом году завершено строительство двух крытых рынков на территории существующих», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство, Жилье,
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