Общежитие на 500 мест для студентов колледжа автотранспорта открыто в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил новое общежитие Костанайского колледжа автомобильного транспорта на 500 мест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В области при 34 колледжах функционируют 25 общежитий. В декабре прошлого года введено в эксплуатацию общежитие на 250 мест при Костанайском высшем медицинском колледже. В следующем году планируется строительство общежития при Костанайском политехническом высшем колледже на 500 мест.

«Сегодня открывается новое общежитие на 500 мест при колледже автомобильного транспорта, на строительство которого было выделено 1,3 млрд тенге. Для комфортного проживания в общежитии предусмотрены двух- и трехместные комнаты, на каждом этаже - отдельная кухня. Здание полностью адаптировано для студентов с особыми образовательными потребностями»,- отмечают в пресс-службе.

Вместе с тем, новое общежитие полностью решит проблему дефицита мест для иногородних студентов колледжа, так как из 1300 студентов колледжа 440 нуждаются в общежитии. Стоимость проживания в общежитии будет составлять в пределах 10 – 12 тысяч тенге.

Стоит также отметить, что в 2020 году колледж определен базой для обеспечения квалифицированными кадрами завода по производству чугунного литья и компонентов для мостов ПАО «КАМАЗ» и в сентябре первые 125 студентов приступили к обучению по пяти новым специальностям. Для обеспечения учебного процесса по новым специальностям и приобретению современного оборудования в текущем году из местного бюджета выделено 209 млн тенге.