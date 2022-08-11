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Общежитие на 1200 мест строят для студентов вуза в СКО
11 Августа 2022 15:07

Общежитие на 1200 мест строят для студентов вуза в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске идет строительство общежития для студентов вуза. Из-за судебных разбирательств реализация проекта затянулась на несколько месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления строительства, архитектуры и градостроительства, 11-ти этажный объект возводит местный подрядчик ТОО «Основание». Общежитие рассчитано на 1,2 тыс. мест. Стоимость проекта составляет 5 млрд тенге. Строительные работы стартовали в июне. Сдать объект в эксплуатацию подрядчик планирует до конца 2023-го года.

Ранее сообщалось, что строительство нескольких общежитий, в том числе для местного вуза, затягивается из-за недобросовестных подрядчиков и судебных разбирательств. Дефицит мест в студенческих общежитиях в регионе составляет 1,5 тыс. Строительство позволило бы закрыть потребность.


Фото: gadgetshelp.com



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