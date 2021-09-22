Общежитие для студентов на 100 мест построили в Каркаралинске

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – Новое общежитие построили для студентов Каркаралинского сельскохозяйственного колледжа имени Мынжасара Адекенова в рамках реализации Пяти социальных инициатив Елбасы. Четырёхэтажное здание рассчитано на 100 мест. Это позволит решить вопрос с проживанием студенческой молодёжи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Благодаря проектному менеджменту строительство общежития завершилось в срок, и скоро оно начнёт принимать студентов. Кроме комфортабельных комнат, здесь оборудованы зоны отдыха с мягкой мебелью и телевизором, учебные залы с компьютерами, а также прачечные. Санузлы и кухни есть в каждом блоке.

«На сегодняшний день в Каркаралинском сельскохозяйственном колледже обучаются 158 студентов. Многие из них прибыли из разных уголков страны. В рамках госпрограммы продуктивной занятости и развития предпринимательства 45 учащихся получают образование за счёт республиканского бюджета. Раньше они проживали в старом здании общежития, которое находится в нескольких километрах от учебного заведения. Им приходилось добираться до учёбы пешком», – рассказала пресс-секретарь акимата Каркаралинского района Гульбаршин Жумаханова.

Потребность в строительстве студенческого общежития есть и в городе Шахтинске. Для решения этой проблемы идёт капремонт одного из старых учебных заведений. Здание будет реконструировано под общежитие. Работы уже выполнены на 65%.

В Караганде также разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту общежития горно-металлургического колледжа.

Всего в Карагандинской области 30 общежитий при колледжах. Они рассчитаны на 4 410 мест.