Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Общежитие для студентов-медиков строят в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
8 Декабря 2020, 22:06
Общежитие для студентов-медиков строят в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Общежитие для студентов Карагандинского медицинского университета строится в рамках программы «Пять социальных инициатив Президента», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в вузе обучается свыше пяти тысяч человек, а мест в действующих общежитиях университета - 2 500. Строительство здания покроет потребность ещё 400 иногородних студентов в проживании.

Новое общежитие будет располагаться на улице Ержанова. Земельный участок был выделен акиматом Караганды. Процедуры по его оформлению уже завершены. Подрядчик - ТОО «Казстройподряд». В настоящий момент на объекте идут строительно-монтажные работы.

Общежитие возводится за счёт собственных средств университета. И распахнёт оно свои двери в третьем квартале 2021 года.

photo

photo


Карагандинская область   Образование   Вузы   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде