Общество ждет справедливых и безотлагательных мер - Президент РК о нарушениях «АрселорМиттал Темиртау»

12 Декабря 2022, 12:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Реальные денежные доходы казахстанцев демонстрируют самые низкие темпы роста за последние пять лет. Об этом заявил Глава государства в своем заключительном выступлении на расширенном заседании Правительства, передает МИА «Казинформ».

«Улучшение социального самочувствия граждан. Основным фактором роста инфляции остается удорожание продуктов питания по всем ключевым группам. Продовольственная инфляция превысила 24%. Реальные денежные доходы населения демонстрируют самые низкие темпы роста за последние пять лет.

Почти 900 тысяч человек в в стране числятся формально трудоустроенными, временно незанятыми, непродуктивно самозанятыми и безработными. Основной документ в этой сфере – это Программа повышения доходов населения. Ее следует привести в соответствие с реалиями сегодняшнего дня», - сказал Президент.

Далее Президент остановился на производственном травматизме.

«Реальной проблемой стал производственный травматизм. За 11 месяцев текущего года на производстве пострадали 1124 работника, из них 157 погибли. На отдельных предприятиях аварии с человеческими жертвами приобрели системный характер. Речь идет, в том числе, о компании «АрселорМиттал Темиртау».

С 2006 года на предприятии произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 наших граждан. Только в этом году погибли 14 человек, в том числе 1 работник на прошлой неделе. Согласно отчетам государственных органов и общественных организаций, компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательство, не исполняет инвестиционные обязательства. Общество ждет справедливых и безотлагательных мер. Контроль непосредственно за Премьер-Министром», - сказал Глава государства.