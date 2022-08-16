16 Августа 2022 17:43

Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия

Во-первых, проблема насилия в обществе – это не просто социальный, но и в целом вопрос государственной важности, нашего будущего. Это ведь маркер развития нашего общества. Наличие в нем проблем может трансформироваться в куда более серьезные проблемы развития Казахстана.

Например, если мы относимся легко к насилию женщин в семьях, то это вопрос толерантности к сложившемуся неравенству положения женщин в нашем обществе. Тогда о каком социально продвинутом, экономически развитом государстве мы можем говорить, если половину населения заранее исключаем из общества?! Ведь самые развитые государства мира стали таковыми только тогда, когда смогли осознать и признать свои проблемы неравенства и дискриминации и создать инклюзивные условия для всех.

Совершенно другое дело – проблема педофилии. Здесь никакого снисхождения к такому роду преступлениям не должно быть. Но вопрос даже не в том, как наказывать – для этого есть Уголовный кодекс. В Польше, насколько известно, применяется кастрация. Самый главный вопрос – предотвращение педофилии. Я думаю, что эта проблема тесно связана с насилием в обществе, так как обычно преступниками становятся люди, когда-то пережившие насилие над собой. Поэтому надо начинать с корней.

Масштабы насилия в нашей стране часто недооцениваются, а порой насильственные проявления не воспринимаются таковыми. Многие ведь так рассуждают: «Ну, побил муж жену или ребенка, ну что такого, это семейные проблемы». Между тем, МВД фиксируется рост фактов бытового насилия. Так, если в 2020 году было зарегистрировано 120 тыс. случаев бытового насилия, то в 2021 - уже 125 тыс. Я думаю, для нашего 19-миллионного населения это много.

А почему так происходит? Где корни этой проблемы? Я полагаю, это вопрос, прежде всего, воспитания и образования. Если в обществе есть молчаливое согласие на насилие, то оно будет процветать. А насилие, как мы знаем, порождает насилие, и создается порочный круг, из которого очень трудно выбраться. И возникает вопрос: а какое общество мы строим? Я не думаю, что кто-то из казахстанцев хотел бы жить в обществе вседозволенности.

Теперь стоит вопрос – что надо делать, пока не стало совсем поздно?

Чаще всего люди сталкиваются с насилием, в том числе сексуальным, в семье или ближайшем кругу. Поэтому борьба с жестоким обращением и насилием должна начинаться с формирования здоровых отношений внутри семьи, правильного морально-этического и культурного воспитания. Далее наше образование должно способствовать формированию нравственных ориентиров, а культура знаний будет воспитывать в детях толерантность.

У нас в школах делается акцент на фундаментальные знания, математику, физику, языки и т. д. Безусловно, это все нужно. Но не менее важно и изучение этических, нравственных познаний. Надо начинать с основ – разъяснять молодому поколению (а вся надежда на него), что такое хорошо, а что такое плохо! Пока все, что я наблюдаю на наших улицах, так это дефицит таких ценностей. Дети просто воспроизводят все плохое, что видят в семье.

Второе - мы живем в глобальном информационном пространстве, где на наши глаза и уши ежесекундно потоком льется пропаганда насилия. Это проблема всего современного мира. С этим борются где-то успешно, где-то менее, и нам надо перенимать положительный опыт, в том числе ограничения контента.

В целом, общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия. Невозможно применять этот принцип избирательно – одобряя насилие со стороны родителей, но осуждая насилие со стороны воспитателей.

Вопрос лицензирования деятельности детских садов также комплексный и системный. Частные детские сады в свое время помогли решить инфраструктурный дефицит государственных дошкольных учреждений. Но потом пошли нарекания со стороны родителей на некачественное оказание услуг, и что самое ужасное – на побои и насилие в отношении детей. Поэтому закономерно встал вопрос о наведении порядка, в том числе путем лицензирования.

Но одно лишь лицензирование, очевидно, не решит вопрос качества предоставляемых услуг. Лицензирование может спровоцировать одномоментную нехватку педагогических кадров в частных детских садах, поскольку тогда требование по наличию специального образования станет обязательным.

Жестокое обращение с детьми и насилие – вопросы комплексные и социальные, а не локализированные в отдельных частных учреждениях. И все, повторяюсь, начинается с образования.

Фото: kisi.kz











