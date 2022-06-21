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    13:25, 21 Июнь 2022 | GMT +6

    Общество должно развивать гражданскую ответственность – Госсекретарь РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный советник РК Ерлан Карин в эфире своего YouTube-канала призвал к развитию гражданской ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общество должно развивать гражданскую ответственность, не поддаваться провокационным призывам и не впадать в политический авантюризм, противостоять любым видам радикализма и экстремизма. Этот общественный договор основывается на обновленных, нацеленных на новое качество нации общенациональных ценностях. Сутью новых ценностей будут трудолюбие, уважение к человеку труда, престиж профессионала, скромность, бережливость, постоянное стремление к повышению своей квалификации. Благодаря приоритету этих ценностей мы можем поднять национальное сознание на новый уровень. Еще одна важная ценность – дальнейшее развитие государственного языка. Нужно переходить на ускоренные методы для повышения его конкурентоспособности во всех сферах. Также нельзя допускать политизации межэтнических отношений, касающихся языка, способных нанести ущерб единству страны и общественному порядку, а также других чувствительных вопросов», – сказал Государственный советник.

    Ерлан Карин также отметил, что Национальный курултай станет институтом для принятия посредством общественного обсуждения долгосрочных стратегических решений, влияющих на судьбу страны.



    Теги:
    Общество Национальный курултай
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