Общественный транспорт, ветхие дома: аким Алматы ознакомился с проблемами Жетысуского района

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев продолжает знакомиться с проблемами жителей города. На этот раз он побывал в Жетысуском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рабочий объезд глава города начал с микрорайона Кемел, где на повестке дня находятся вопросы по развитию социальной инфраструктуры и инженерных сетей. Он ознакомился со стоительством семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену. Первых пациентов медицинское учреждение начнет принимать осенью.

У жителей микрорайона Кемел есть проблемы с постоянным доступом к питьевой воде. Водоснабжение обеспечивают электрические насосы, при отключении электроэнергии население остается без воды. Эти проблемы перешли «по наследству» при изменении границ области с городом. В рамках реализации программы «Город без окраин» для решения этих вопросов разработаны два проекта инженерных сетей - электроснабжение и водоснабжение с водоотведением. Строительно-монтажные работы запланированы на второй квартал 2022 года. Глава города дал поручение акиму района держать реализацию проектов на особом контроле.

В целях создания комфортных условий для отдыха жителей микрорайона рассматривается проект по обустройству зон отдыха и активного досуга с охватом в 10 тысяч человек. Проект строительства набережной зоны в микрорйаоне Кемел был разработан в 2020 году. Для строительства объекта запрошено финансирование из республиканского бюджета на сумму 789,8 млн тенге.

Аким Алматы побывал и в доме культуры, где пожилые люди занимаются йогой, хореографией, айкуне, скандинавской трудотерапией, учат английский и казахский языки (ежемесячно посещают 70-80 человек), а также встретился с жителями, выслушал их обращения, предложения. Поднимались вопросы организации остановок общественного транспорта, изменения маршрутов автобусов и другие. По итогам встречи главой города управлению городской мобильности поручено провести анализ движения общественного транспорта и принять соответствующие меры для рассмотрения вопросов жителей.

Ерболат Досаев также встретился с жильцами ветхих, находящихся в предаварийном состоянии домов по улице Дулыга. Вопрос взят на контроль для дальнейшего принятия мер.

В ближайшее время дети из микрорайонов Кемел и Кокжиек смогут бесплатно посещать секции физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по улице Жайсан. Его строительство планируется завершить до конца первого квартала этого года.

В микрорайоне Кокжиек акиму города продемонстрировали территорию нового соснового бора. В рамках реализации экологического проекта «Таза Қазақстан» на площади в 3,1 гектара посажено более 1500 сосен и свыше 11 тысяч лиственных деревьев. Проведены работы по установке насоса на глубине 65 метров, установлено два резервуара по 25 кубометров воды. Идут работы для установки капельного полива саженцев. Глава города подчеркнул, что управлению зеленой экономики необходимо завершить работы к поливному сезону текущего года.

В ходе объезда Е. Досаев посетил школу №177. Учебное учреждение увеличили на 600 мест за счет строительства пристройки, что позволило решить проблему с дефицитом мест.

Жители Рабочего поселка в ходе встречи с акимом города рассказали о проблеме доступа к медицинским услугам. Население вынуждено обращаться в поликлиники других районов. Е. Досаев поручил акиму района принять меры по поиску подходящего земельного участка для строительства новой поликлиники.

В завершение рабочей поездки аким города ознакомился с ходом строительства домов в рамках «Программы реновации жилищного фонда на 2021-2025 годы» в квадрате улиц Крылова, Скрябина, Гончарова и проспекта Райымбек. На текущий момент ведутся строительно-монтажные работы, осуществляется снос 30 ветхих двухэтажных домов, на месте которых до 2024 года построят 24 многоквартирных дома (9 домов на месте снесенных 11 будут сданы до конца года).

Ранее Ерболат Досаев побывал в Наурызбайском , Алатауском и Турксибском районах.