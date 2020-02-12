Общественный совет дал положительную оценку работе акима Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Туркестанской области состоялось заседание общественного совета с участием ветеранов труда, депутатов областного маслихата, представителей общественно-политических партий, неправительственных организаций и СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

На совещании аким области Умирзак Шукеев доложил о проделанной работе по социально-экономическому развитию области, а также рассказал о планах и задачах на текущий год.

На сегодняшний день в области проводится большая работа, направленная на обеспечение устойчивого развития региона и повышение благосостояния его жителей. По итогам 2019 года достигнуты положительные результаты основных показателей социально-экономического развития области. К примеру, объем валового регионального продукта составил 1 трлн 272,3 млрд тенге, по сравнению с 2018 годом рост составил 5,1%.

Для реализации важных проектов в область привлечено 441,2 млрд тенге инвестиций. Благодаря этому население обеспечивается стабильными рабочими местами. В частности, с начала 2018 года, в рамках государственных и отраслевых программ было создано более 29 тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, в рамках комплексного плана социально-экономического развития региона до 2024 года в городе Туркестан планируется реализовать 11 проектов через механизм государственно-частного партнерства. Среди данных проектов наиболее крупные – это строительство международного аэропорта и областного многопрофильного медицинского центра на 630 мест.

Помимо этого, в целях обеспечения питьевой водой в 43 населенных пунктах, где отсутствует водопровод, проведены водопроводные системы, а в 12 населенных пунктах обновлены ветхие водопроводные сети. В результате, в прошлом году качественной питьевой водой обеспечили около сорока тысяч жителей. Более того, газопроводы подвели к 412 населенным пунктам.

«В октябре прошлого года в городе Туркестане началась подготовительная работа к проведению саммита глав тюркских государств. Наша главная задача - организовать данное мероприятие на самом высоком уровне. Вместе с тем, работа по обеспечению социально-экономического развития и политической стабильности в регионе продолжится, мы приложим все усилия для процветания областного центра», - сказал У. Шукеев.

Также в ходе заседания аким области ответил на ряд вопросов. Члены Общественного совета дали положительную оценку работе главы региона. По их словам, все это является результатом неустанной работы акима области. В завершении заседания была принята соответствующая резолюция.











