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Общественный штаб создали в Мангистауской области

4 Января 2022 16:02
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Общественный штаб создали в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несколько граждан Мангистауской области сообщили о создании общественного штаба по регулированию цен на сжиженный газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Во главе с депутатами Мажилиса Парламента РК Едилом Жанбыршиным и Саматом Мусабаевым опубликовано видео группы граждан.

По заявленной информации, группа граждан из Мангистауского региона совместно с правительственной комиссией, созданной в целях регулирования цен на сжиженный газ, намерена достичь требования населения.

«Уважаемые жители Мангистауской области! Население возмущено резким ростом цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистау. Народ доводит свои обращения до власти и просит выполнить их требования. Мы считаем, что это правильно. В связи с этим вопросом несколько граждан Мангистауской области организовали общественный штаб. Члены штаба сформированы из известных граждан региона. Граждане Мангистау выходят к нам посредством социальных сетей и напрямую по телефону, просят вмешаться в это дело. Единство страны, спокойствие народа, благополучие Мангистау - наша общая честь. Основная цель общественного штаба - донести требования населения до правительственной комиссии и принять участие в решении проблем, связанных с сжиженным газом. Мы работаем над этим», - обратился депутат Мажилиса Едил Жанбыршин.

Список граждан в общественном штабе:

Едил Жынбыршин - депутат Мажилиса Парламента РК;

Самат Мусабаев - депутат Мажилиса Парламента Р;

Аббат Урисбаев - депутат Мангистауского областного маслихата;

Аят Сугирбай - депутат Мангистауского областного маслихата;

Уайс Ерсайынулы - депутат Актауского городского маслихата;

Ануар Бимагамбет - поэт, журналист;

Алтай Алмас - журналист.

Ранее сообщалось, что Правительственная комиссия, созданная Премьер-Министром Аскаром Маминым по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, прибыла в Мангистаускую область и начала свою работу.

В информации отмечается, что Комиссия всесторонне и системно рассмотрит актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны.




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#Мажилис   #Мангистауская область   #Общество   #Маслихат  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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