Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Общественный мониторинг карты открытых бюджетов по Туркестанской области сэкономил 13 млн тенге

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Апреля 2021, 22:15
Общественный мониторинг карты открытых бюджетов по Туркестанской области сэкономил 13 млн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный мониторинг интерактивной карты открытых бюджетов по Туркестанской области сэкономил в прошлом году 13 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Руководитель проектного офиса «Туркестан-Адалдық алаңы» Гульзия Карсыбай рассказала на брифинге о проделанной работе в текущем году.

«Проектным офисом проводится общественный мониторинг различных сфер осуществления общественного контроля, в результате которого своевременно устраняются недостатки. Так, в 2021 году в рамках проекта «Сапалы жол» в 4 городах/районах проведен мониторинг, в результате которого по 29 выявленным нарушениям в дорожной отрасли даны рекомендации по восстановлению акимату и подрядным компаниям», - сказала Гульзия Нургалиевна.

По защите бизнеса и инвесторов в Туркестанской области в 2021 году на сопровождение взяты 10 крупных профессиональных субъектов стоимостью более 42 млрд тенге. Кроме того, в 2020 году на интерактивной карте открытых бюджетов по Туркестанской области опубликовано 3 497 бюджетов на сумму более 1,4 трлн тенге, и в результате общественного мониторинга данной информационной системы сэкономлено 13 млн тенге.


Туркестанская область   Коррупция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной