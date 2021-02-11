Общественные инициативы Сары Назарбаевой обсудили на онлайн-конференции в ИМЭП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На площадке Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Нурсултана Назарбаева состоялась онлайн-конференция, посвященная обсуждению общественных инициатив Сары Алпысовны Назарбаевой в области благотворительности и педагогики, передает МИА «Казинформ».

Мероприятие модерировала руководитель офиса ИМЭП в г. Алматы Лидия Пархомчик . В мероприятии приняли участие: Артур ван Дизен – представитель ЮНИСЕФ в Республике Казахстан; Загипа Балиева – уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан в 2016-2018 годы, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV и VI созывов; Елена Сакенова – генеральный директор Национального центра «Бобек»; Гульжан Асанова – национальный директор Корпоративного фонда «SOS Детские деревни Казахстана»; Ирина Калачева – и.о. Президента НАО «Национальный институт гармоничного развития человека» и др.

В своем вступительном слове Лидия Пархомчик отметила значимость педагогического и гуманитарного наследия Сары Назарбаевой, а также особую актуальность вопросов обеспечения интересов молодого поколения и его нравственно-духовного воспитания в условиях пандемийной реальности.

Открывая онлайн-конференцию, общественный деятель, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан (2016-2018), депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV и VI созывов Загипа Балиева подчеркнула, что проекты Сары Назарбаевой стали эталонными в области благотворительности и педагогики.

« Такие инициативы как создание благотворительного фонда «Бобек», организация «SOS детские деревни», введение в школьную программу предмета «Самопознание» являются состоявшимися, работающими и приносящими неоценимую пользу проектами в сфере воспитания будущего нашей страны, наших детей «, – отмечает спикер.

В частности, З. Балиева обратила внимание участников конференции на необходимость масштабирования проекта «SOS детские деревни» на территории Казахстана: « На сегодняшний день «SOS детские деревни» функционируют в 4 регионах. Вместе с тем нам необходимо использовать их опыт для трансформирования детских домов. Каждый ребенок нуждается в семье, и подходы, применяемые в проекте, должны поддерживаться и приветствоваться «.

Дискуссию продолжила генеральный директор Национального центра «Бобек» Елена Сакенова , котораядала свою оценку благотворительного наследия Сары Назарбаевой и её вклада в развитие педагогики.

« Когда смотришь с высоты пройденного пути на масштаб социально-педагогической деятельности президента детского фонда «Бобек», дух захватывает от этой непрерывной эстафеты добрых дел и свершений, в которой она сумела вовлечь здоровые, светлые силы общества и каждое из них было пронизано энергией любви и участия «, – подчеркнула Е.Сакенова.

Характеризируя феномен личности Сары Назарбаевой, спикер выделила ключевые моменты ее общественных инициатив. По мнению Е.Сакеновой, решающим моментом в истории общественной жизни Казахстана и лично судьбе Сары Алпысовны стало принятие закона «О семейных детских домах» и «О домах юношества», которые официально закрепили ответственность государства за решение проблем и социальную поддержку детства и юношества.

Оценивая общественную деятельность Первой Леди, спикер отметила: « Благодаря таланту общественного деятеля Сара Алпысовна добилась полного и четкого организационного оформления института социально педагогической поддержки детства в Казахстане. Создание в структуре Министерства образования Комитета по охране прав детей и областных департаментов по защите прав детства, государственная опека над юными казахстанцами приобрела системный характер» .

Национальный директор Корпоративного фонда «SOS Детские деревни Казахстана» Гульжан Асанова поделилась своим мнением о вкладе Сары Назарбаевой в решение проблем детей, особенно детей-сирот.

« Сара Алпысовна постоянно поддерживает «SOS Детские деревни», присылает подарки, общается с ребятами. В прошлом году в период карантина Сара Алпысовна первой откликнулась на нужды детей «, – отметила Г.Асанова.

По словам спикера, благодаря поддержке Сары Назарбаевой «SOS Детские деревни» имели достаточный запас медикаментов, средств дезинфекции и защиты для заботы о здоровье и безопасности детей и сотрудников. Школьники и студенты легко перешли на дистанционный режим обучения, потому что в каждом семейном доме были установлены дополнительные ноутбуки, мониторы и другое оборудование для комфортного обучения на дому.

« На каждой встрече с сотрудниками Фонда «SOS Детские деревни Казахстана» Сара Алпысовна говорит, что «Чужих детей не бывает». Этими мудрыми словами пронизана вся работа нашей организации» ,– заключила Г.Асанова.

В ходе конференции и.о. Президента НАО «Национальный институт гармоничного развития человека» Ирина Калачёва рассказала о Программе гармоничного развития человека, автором которой является Сара Алпысовна Назарбаева. Программа прошла большой путь от научных исследований, реализации пилотного проекта к внедрению предмета «Самопознание» в образовательную систему страны, и к открытию Национального института гармоничного развития человека.

« Целью деятельности Национального института является реализация программы нравственно духовного образования «Самопознание», которое является основой системы воспитания и обучения гармоничного интеллектуального и нравственно-духовного развития человека на всех уровнях системы образования «, – подчеркнула И.Калачёва.

В завершении круглого стола представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен отметил значительный прогресс республики в вопросах защиты прав детей и выразил признательность усилиям Сары Назарбаевой, которая всю свою благотворительную деятельность основывала на принципе – каждый ребенок имеет право на семью.

Тот факт, что Казахстан в кратчайшие сроки провел ратификацию Конвенции о правах ребенка, говорит о стремлении страны следовать принципами, провозглашенными в Уставе Организации Объединенных Наций.

Рассматривая перспективные направления работы ЮНИСЕФ в РК Артур ван Дизен заключил: « Мы мечтаем, чтобы Казахстан стал страной с развитым инклюзивным обществом, которое позволяет детям с ограниченными возможностями стать полноценными членам общества и реализовать свой потенциал «. Была также отмечена потребность продолжить совершенствование механизмов по противодействию насилию в отношении детей.

Резюмируя итоги онлайн-конференции, эксперт ИМЭП Лидия Пархомчик еще раз подчеркнула огромную важность работы Сары Алпысовной Назарбаевой в деле защиты прав детей Казахстана на счастливое и благополучное детство: « Главным ориентиром деятельности Первой Леди всегда оставался поиск путей решения проблем детства. Прогрессивность действий по решению проблем, связанных с улучшением здоровья и благосостояния детей и семьи, позволяет Казахстану с уверенность смотреть в завтрашний день. И в этом есть безусловная заслуга Сары Алпысовны Назарбаевой «.

Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Нурсултана Назарбаева был создан в 2003 году. Его деятельность связана с научными исследованиями проблем мировой экономики, международных отношений, геополитики, социально-политических и социально-экономических процессов в Казахстане, а также с изучением деятельности Первого Президента РК и его вклада в создание и укрепление Казахстана как независимого государства. ИМЭП сочетает в своей деятельности независимый характер исследований с активным участием в общественной дискуссии и системной вовлеченностью в экспертное сопровождение государства в сфере анализа и прогнозирования.