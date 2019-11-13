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Общественное согласие требует постоянного внимания - Жансеит Туймебаев

13 Ноября 2019 16:02
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Общественное согласие требует постоянного внимания - Жансеит Туймебаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - IV Международный медиа-форум Ассамблеи народа Казахстана «СМИ и общественное согласие» проходит в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Общественное согласие – это наш образ жизни. Несомненно, в этом большая заслуга отечественных средств массовой информации. Поэтому и закономерна тема медиа-форума «СМИ и общественное согласие». Казахстан выработал собственную формулу единства и доверия. Она по праву названа моделью Нурсултана Назарбаева. Ее стержнем является Ассамблея народа Казахстана. Все годы независимости мы живем в мире. 2019 год не стал исключением. Транзит власти без потрясений и результаты выборов Президента продемонстрировали высокую политическую культуру, гражданскую зрелость и сплоченность народа. Это было бы невозможно без главного ресурса – информации, которая связывает всех нас в единую систему, где СМИ выступают главным проводником», - отметил заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев, открывая работу форума.


Ж. Туймебаев добавил, что по данным соцопросов, единым народом Казахстана себя считают 97% респондентов.

«Однако, как показывают современная ситуация и история, общественное согласие - это не константа. Это непростая и деликатная сфера. Она требует постоянного внимания», - подчеркнул заместитель Председателя АНК.

Отметим, что в рамках медиа-форума пройдет фотовыставка «Яркие моменты АНК за 2019 год», а также награждение победителей ежегодного творческого конкурса «Шаңырақ», целью которого является содействие развитию отечественной журналистики, поощрение журналистов, участвующих в освещении мероприятий, проектов и направлений деятельности Ассамблеи народа Казахстана.



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Ключевые слова: СМИ, АНК, Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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