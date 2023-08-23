Общественники шокированы состоянием мусорного полигона в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области члены общественного совета обеспокоены состоянием мусорного полигона в Петропавловске и количеством стихийных свалок, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Член общественного совета Юрий Белоног на своей странице в социальной сети написал, что необходимо срочно решать вопрос с выделением земельного участка под строительство нового полигона. Иначе город столкнется с экологическим бедствием.

«Вчера с коллегами из общественного совета и руководителем департамента экологии выехали на городской полигон ТБО и стихийную свалку возле села Байтерек Кызылжарского района. Оказывается, проблема более чем серьёзная. На городском полигоне не соблюдаются санитарные нормы. На момент нашего посещения отсутствует сортировка ТБО из-за поломки транспортёра, и машины разгружаются, минуя сортировку, вследствие чего на полигоне размещаются пластиковые, стеклянные и другие неразлагающиеся отходы, отсутствуют условия для тушения пожара, нет достаточного количества специальной техники. Городской полигон заполнен почти на 90%, уже в следующем году ожидается полное его заполнение и как следствие - закрытие с последующей рекультивацией земельного участка. Где будут размещаться бытовые отходы города после этого - неизвестно», - написал Ю.Белоног.

Общественники уверены, что нужно в срочном порядке изыскивать земельный участок площадью около 30 га для организации полигона, соответствующего всем нормативам. В противном случае, вокруг города будут разрастаться стихийные свалки.

«Стихийный полигон в Кызылжарском районе возле села Байтерек закрыт и подлежит ликвидации по решению суда с 2022-го года. Решение суда уже дважды переносилось на более поздние сроки и сейчас в суде рассматривается ходатайство о переносе на 2025-й год. И этому есть объективные причины - эту свалку просто некуда перевозить! А она продолжает заполняться. За 20 минут нашего присутствия там выгрузились две легковые и одна грузовая автомашины», - отметил Ю.Белоног.

Общественники считают, что стихийных свалок по области гораздо больше, чем в официальных данных. Найти можно их возле каждого населенного пункта, которых в регионе более 600.

«Проблем с организацией полигонов ТБО много. Главная - завышенные требования и нормы, которые нужно существенно упрощать. Без этого невозможно пройти экологическую экспертизу и узаконить полигоны. И, конечно, расходы необходимо закладывать в республиканский бюджет. По этому поводу будем обращаться к нашим депутатам Мажилиса и Сената», - написал Ю.Белоног.

Вопрос организации работы полигона и проблему стихийных свалок будут рассматривать на ближайшем заседании общественного совета.

Сегодня же в региональной службе коммуникаций прошел брифинг с участием руководителя департамента экологии Азамата Бектасова.

Он сообщил, что с помощью космомониторинга в этом году по области выявили 242 места размещения отходов, в том числе 172 несанкционированных свалки. Ликвидировали 186.

Стихийные свалки регистрируют и сотрудники мобильной рабочей группы. Только по Петропавловску таких мест было 33.

«По области имеются 453 объекта размещения ТБО, из них на 350 оформлены земельные акты и только 11 полигонов имеют соответствующую разрешительную документацию», - сказал А.Бектасов.