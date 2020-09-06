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Общественникам показали, как будет развиваться Чарынский каньон

Автор:  
Еламан Турысбеков
6 Сентября 2020, 10:00
Общественникам показали, как будет развиваться Чарынский каньон

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов показало общественникам Государственный национальный природный парк «Чарын», где планируют развивать экотуризм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В общественный совет этого проекта вошли 23 человека - ученые, эксперты, представители туристических ассоциаций, общественные деятели и экоактивисты.

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Ранее в Минэкологии представили концепцию развития Чарынского каньона.

Здесь основной упор делается на развитие туристских маршрутов и троп, также предполагается создание современных двух визит-центров, глэмпингов, кемпингов, трех смотровых площадок, аттракциона «Зиплайн», этноаулов и мест для караванинга без капитального строительства с применением легких возводимых конструкций, пунктов общественного питания и реализации сувенирной продукции.

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В ходе организованного выездного мероприятия в Чарын, представители нацпарка и Минэкологии подробно ознакомили с проектом и показали, на каких точках будет расположена новая инфраструктура.

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«Основная инфраструктура будет расположена на верху каньона. Это от парковки до реки Чарын», - сказал в ходе презентации директор «Чарына» Елнур Ахметов.

Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов отметил, что главной целью создания национальных парков - это формирование экосистемы. Поэтому предполагается строительство кемпингов, визит-центров из легковозводимых модульных, разборных конструкций, которые не будут оказывать воздействия на окружающую среду.

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«Они должны соответствовать всем экологическим требованиям... Мы будет требовать оценки воздействия на окружающую среду, будем отслеживать, мониторить и в первую очередь требовать сохранения экосистемы... Инфраструктура, которую намереваются создать в нацпарке, позволит нам это организовать, построить небольшие туалеты, места отдыха, урны и так далее. На мой взгляд, инфраструктура позволит нам больше сохранить экосистему. Если будут какие-то тропы, остановочные и панорамные места, где можно сфокусировать и организовать правильный отдых», - сказал З. Жолдасов.

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В министерстве пояснили, что экотуризм будет развиваться за счет привлечения частных инвестиций. Инвесторы определятся посредством открытого конкурса после обсуждения проекта с общественностью и в случае его принятия.

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«В целом сумма инвестиции составляет 1 млрд 200 млн тенге», - уточнил директор «Чарына».

Кроме того, территория нацпарка будет обеспечена водоснабжением, электроэнергией и канализационными сетями, но за счет республиканского и местного бюджета.

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Между тем в Минэкологии заверили, что земли нацпарков ни при каких обстоятельствах не передаются, согласно закону, во владение частным лицам, полностью оставаясь в собственности государства. Лишь определенные участки, предназначенные для развития туризма, будут переданы во временное пользование с возможностью расторжения договора в любой момент при невыполнении инвестором своих обязательств.

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Отметим, что в прошлом году была принята Государственная программа развития туристской отрасли страны на 2019-2025 годы. Одним из ее 10 приоритетных направлений является горный (горнолыжный) кластер Алматинского региона, в состав которого включены территории четырех национальных парков – Алтын-Эмель, Чарын, Кольсайские озера и Иле-Алатауский природный парк.

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Алматинская область   Туризм   Экология   Туркменистан  
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