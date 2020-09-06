Общественникам показали, как будет развиваться Чарынский каньон

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов показало общественникам Государственный национальный природный парк «Чарын», где планируют развивать экотуризм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В общественный совет этого проекта вошли 23 человека - ученые, эксперты, представители туристических ассоциаций, общественные деятели и экоактивисты.

Ранее в Минэкологии представили концепцию развития Чарынского каньона.

Здесь основной упор делается на развитие туристских маршрутов и троп, также предполагается создание современных двух визит-центров, глэмпингов, кемпингов, трех смотровых площадок, аттракциона «Зиплайн», этноаулов и мест для караванинга без капитального строительства с применением легких возводимых конструкций, пунктов общественного питания и реализации сувенирной продукции.

В ходе организованного выездного мероприятия в Чарын, представители нацпарка и Минэкологии подробно ознакомили с проектом и показали, на каких точках будет расположена новая инфраструктура.

«Основная инфраструктура будет расположена на верху каньона. Это от парковки до реки Чарын», - сказал в ходе презентации директор «Чарына» Елнур Ахметов.

Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов отметил, что главной целью создания национальных парков - это формирование экосистемы. Поэтому предполагается строительство кемпингов, визит-центров из легковозводимых модульных, разборных конструкций, которые не будут оказывать воздействия на окружающую среду.

«Они должны соответствовать всем экологическим требованиям... Мы будет требовать оценки воздействия на окружающую среду, будем отслеживать, мониторить и в первую очередь требовать сохранения экосистемы... Инфраструктура, которую намереваются создать в нацпарке, позволит нам это организовать, построить небольшие туалеты, места отдыха, урны и так далее. На мой взгляд, инфраструктура позволит нам больше сохранить экосистему. Если будут какие-то тропы, остановочные и панорамные места, где можно сфокусировать и организовать правильный отдых», - сказал З. Жолдасов.

В министерстве пояснили, что экотуризм будет развиваться за счет привлечения частных инвестиций. Инвесторы определятся посредством открытого конкурса после обсуждения проекта с общественностью и в случае его принятия.

«В целом сумма инвестиции составляет 1 млрд 200 млн тенге», - уточнил директор «Чарына».

Кроме того, территория нацпарка будет обеспечена водоснабжением, электроэнергией и канализационными сетями, но за счет республиканского и местного бюджета.

Между тем в Минэкологии заверили, что земли нацпарков ни при каких обстоятельствах не передаются, согласно закону, во владение частным лицам, полностью оставаясь в собственности государства. Лишь определенные участки, предназначенные для развития туризма, будут переданы во временное пользование с возможностью расторжения договора в любой момент при невыполнении инвестором своих обязательств.

Отметим, что в прошлом году была принята Государственная программа развития туристской отрасли страны на 2019-2025 годы. Одним из ее 10 приоритетных направлений является горный (горнолыжный) кластер Алматинского региона, в состав которого включены территории четырех национальных парков – Алтын-Эмель, Чарын, Кольсайские озера и Иле-Алатауский природный парк.