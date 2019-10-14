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Общественная приемная Администрации Президента РК открыла свой Telegram-канал
14 Октября 2019 12:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественная приемная Администрации Президента РК открыла свой Telegram-канал, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Канал общественной приемной доступен по ссылке t.me/priemnaya_ap.
Подписаться на канал можно, нажав на кнопку «Join» («Начать»).
Отметим, число подписчиков канала Общественной приемной сейчас превышает уже более 250 пользователей.
Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Цифровой Казахстан,
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