Общественная комиссия по расследованию январских событий создана в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы создана общественная комиссия по расследованию январских событий во главе с известной правозащитницей и адвокатом Айман Омаровой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Айман Омаровой, в состав комиссии вошли известные правозащитники и юристы, специализирующиеся в уголовно-процессуальном праве.

«Мы - независимая общественная комиссия. Возбуждено более двух тысяч уголовных дел. Комиссия будет расследовать не только факты в отношении потерпевших, полицейских, но и выяснит причину: почему произошел такой инцидент в Казахстане? Мы уделяем этому особое внимание. Мы изучаем все. Комиссия состоит из юристов, все из которых являются опытными адвокатами по уголовным делам. Есть список членов комиссии. Однако мы не раскрываем их личности для безопасности», - сказала она.

Адвокат также рассказала, что была свидетельницей беспорядков.

«5 января я была там. Есть также видео. Мирных демонстраций не было. Я их видела. Участники выглядели казахами, но не говорили ни по-казахски, ни по-русски. У некоторых парней был свой диалект. Даже если я получу конфиденциальную информацию, я не смогу ее разглашать в ходе следствия. Мы будем проводить пресс-конференцию, вести прямой эфир в социальных сетях», - рассказала Айман Омарова.

Спикер также добавила, что среди задержанных возможно есть невиновные, но установить их причастность или невиновность очень сложно. Этим будет заниматься общественная комиссия.