Общегородской субботник пройдёт в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 19 марта в Алматы состоится общегородской субботник, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в городском акимате, общегородской субботник пройдёт 19 марта в рамках республиканской акции Birge-taza Qazaqstan с 9:00 до 12:00. На субботник выйдут свыше 2000 работников коммунальных служб и более 400 единиц спецтехники.

Планируется очистка территории города после зимнего периода, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций. Запланирована массовая посадка деревьев.

«Руководителей организаций всех форм собственности, в том числе ОСИ, КСК, при необходимости просим обеспечить участников субботника инструментами, перчатками, мешками для сбора мусора на прилегающей территории и во дворах. Мешки с мусором рекомендуется выставлять на обочину дорог. Их будут забирать коммунальные службы города», - говорится в сообщении акимата.

Список мест по районам города:

1) В Алатауском районе в экопарке «Сосновый бор» запланирована массовая посадка деревьев и уборка территории на прилегающих зеленых зонах.

2) В Алмалинском районе массовое проведение субботника запланировано на восточном берегу озера Сайран.

3) В Ауэзовском районе - на западном берегу озера Сайран.

4) В Бостандыкском районе - по разделительной полосе проспекта Абая.

5) В Жетысуском районе - в парке Гүлдер.

6) В Медеуском районе - улице Речка Казачка за ЖК «Восточка».

7) В Наурызбайском районе - на прилегающей территории ГКБ №7 и по пробиваемому проспекту Абая восточнее проспекта Алатау.

8) В Турксибском районе - в логах по улице Петрозаводская и улице Майлина.