Общегородской субботник пройдёт в Алматы
Как сообщили в городском акимате, общегородской субботник пройдёт 19 марта в рамках республиканской акции Birge-taza Qazaqstan с 9:00 до 12:00. На субботник выйдут свыше 2000 работников коммунальных служб и более 400 единиц спецтехники.
Планируется очистка территории города после зимнего периода, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций. Запланирована массовая посадка деревьев.
«Руководителей организаций всех форм собственности, в том числе ОСИ, КСК, при необходимости просим обеспечить участников субботника инструментами, перчатками, мешками для сбора мусора на прилегающей территории и во дворах. Мешки с мусором рекомендуется выставлять на обочину дорог. Их будут забирать коммунальные службы города», - говорится в сообщении акимата.
Список мест по районам города:
1) В Алатауском районе в экопарке «Сосновый бор» запланирована массовая посадка деревьев и уборка территории на прилегающих зеленых зонах.
2) В Алмалинском районе массовое проведение субботника запланировано на восточном берегу озера Сайран.
3) В Ауэзовском районе - на западном берегу озера Сайран.
4) В Бостандыкском районе - по разделительной полосе проспекта Абая.
5) В Жетысуском районе - в парке Гүлдер.
6) В Медеуском районе - улице Речка Казачка за ЖК «Восточка».
7) В Наурызбайском районе - на прилегающей территории ГКБ №7 и по пробиваемому проспекту Абая восточнее проспекта Алатау.
8) В Турксибском районе - в логах по улице Петрозаводская и улице Майлина.