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    14:51, 15 Март 2022 | GMT +6

    Общегородской субботник пройдёт в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 19 марта в Алматы состоится общегородской субботник, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в городском акимате, общегородской субботник пройдёт 19 марта в рамках республиканской акции Birge-taza Qazaqstan с 9:00 до 12:00. На субботник выйдут свыше 2000 работников коммунальных служб и более 400 единиц спецтехники.

    Планируется очистка территории города после зимнего периода, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций. Запланирована массовая посадка деревьев.

    «Руководителей организаций всех форм собственности, в том числе ОСИ, КСК, при необходимости просим обеспечить участников субботника инструментами, перчатками, мешками для сбора мусора на прилегающей территории и во дворах. Мешки с мусором рекомендуется выставлять на обочину дорог. Их будут забирать коммунальные службы города», - говорится в сообщении акимата.

    Список мест по районам города:

    1) В Алатауском районе в экопарке «Сосновый бор» запланирована массовая посадка деревьев и уборка территории на прилегающих зеленых зонах.

    2) В Алмалинском районе массовое проведение субботника запланировано на восточном берегу озера Сайран.

    3) В Ауэзовском районе - на западном берегу озера Сайран.

    4) В Бостандыкском районе - по разделительной полосе проспекта Абая.

    5) В Жетысуском районе - в парке Гүлдер.

    6) В Медеуском районе - улице Речка Казачка за ЖК «Восточка».

    7) В Наурызбайском районе - на прилегающей территории ГКБ №7 и по пробиваемому проспекту Абая восточнее проспекта Алатау.

    8) В Турксибском районе - в логах по улице Петрозаводская и улице Майлина.

    Теги:
    Природа Экология Акимат Общество Алматы
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