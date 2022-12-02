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Общегородская сейсмотренировка прошла в Алматы

2 Декабря 2022, 16:05
Общегородская сейсмотренировка прошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проведена плановая общегородская сейсмотренировка, основной целью которой было повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейсмотренировка проводится для того, чтобы жители заранее определили маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили «тревожные чемоданчики». Безопасными местами считаются открытые площадки, подальше от линий электропередач и зданий.

Условно, в городе произошло землетрясение, в результате создалась сложная обстановка, возникли разрушения зданий и сооружений, пожары, различные аварии. Для оповещения населения запущены сиренно-речевые установки, осуществлен перехват теле-, радиоканалов, а также были направлены уведомления через мобильное приложение Darmen.

На основном учебном месте, на парковке торгово-развлекательного комплекса «АДК», был развернут палаточный лагерь с полевой кухней, проведена демонстрация спасательной и специальной техники городских служб гражданской защиты и подразделений МЧС, практически продемонстрирован мобильный симулятор землетрясений, проведены различные мастер-классы по оказанию первой помощи. Рядом со складским сооружением практически отработаны действия по спасению и эвакуации людей при ЧС.

На остальных шести точках города: гимназиях Бостандыкского и Турксибского районов развернуты пункты приема оставшихся без крова, отработаны элементы эвакуации населения на автомобильном и железнодорожном транспорте с железнодорожной станции Алматы-1.

На базе химического объекта отработаны действия по ликвидации ЧС техногенного характера, связанных с выбросом аммиака. На железнодорожной станции Жетысу в поселке Отеген-батыра Алматинской области проведена выгрузка техники, прибывающей на помощь из других регионов страны на железнодорожном транспорте. На станции метро «Алмалы» Алмалинского района отработаны действия по ликвидации ЧС вследствие землетрясения.

В общегородской сейсмотренировке приняли участие жители города, находящиеся на объектах с массовым пребыванием людей - в ТРЦ, ТРК, все социальные объекты города - школы, детские сады, высшие учебные заведения, учреждения здравоохранения, объекты бизнеса. Привлечено свыше 900 человек личного состава и 80 единиц техники служб гражданской защиты.

Мероприятия по обеспечению сейсмической безопасности на территории города проводятся на системной основе. С начала этого года во всех социальных объектах города проведено свыше 3,5 тысяч сейсмотренировок. В целях безопасности от вторичных факторов землетрясения во всех объектах образования и здравоохранения Алматы проведено неструктурное сейсмоусиление (работы по закреплению габаритного оборудования, шкафов к стенам помещений).

Для наглядного обучения населения действиям при землетрясении при поддержке акимата города разработаны и растиражированы памятки «10 простых шагов при землетрясении», а также плакаты с оживающей картинкой «4D. Дополненная реальность», которые размещены в объектах образования, здравоохранения, массового пребывания людей, административных зданиях города.

В целях сбора и оказания помощи пострадавшим после землетрясения в городе созданы 384 пункта приема пострадавшего населения. Информация с адресами о пунктах размещена на официальном сайте департамента по ЧС.

Также впервые в СНГ по опыту Японии в Алматы внедряется АСРО о сильных землетрясениях путем установки сейсмостанций, которые сопряжены с мобильным приложением Darmen, и при землетрясении 4 и более баллов пользователям в автоматическом режиме приходят Push-уведомления о предстоящем землетрясении.

Для дальнейшего развития системы будут установлены еще 28 станций, в этом году завершается реализация первого этапа - установка 11 станций, второй этап - установка 17 станций завершится в 2023 году. Кроме того, на территории города расположены 18 станций наблюдения ТОО «СОМЭ».

По данным ДЧС, Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне, где ежегодно происходит до 200 слабых неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются фоновым режимом.


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