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Общая сумма ущерба в Алматы составила около 112 миллиардов тенге

17 Января 2022 15:21
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Общая сумма ущерба в Алматы составила около 112 миллиардов тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Общая сумма ущерба по всем видам имущества в Алматы составила около 112 миллиардов тенге. Среди объектов МСБ города больше всего пострадали непродовольственные магазины. Об этом сообщил заместитель акима Ильяс Усеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как известно, по поручению акима Алматы созданы и действуют городская и районные комиссии по оценке ущерба. В работе комиссий задействованы практически все службы и организации, в том числе «Атамекен», представители Палаты независимых оценщиков и аудиторов.

По предварительным данным (по состоянию на 14 января), общая сумма ущерба по всем видам имущества составляет более 112 млрд тенге (112,6 млрд), в том числе: по субъектам бизнеса 67 млрд (МСБ – 42 млрд, крупный бизнес – 25 млрд).

Как отметил замакима Алматы, среди МСБ больше всего пострадали непродовольственные магазины – 20,9 млрд, продовольственные магазины – 5,7 млрд, оружейные магазины – 6,4 млрд, ломбарды – 2,9 млрд, объекты общепита – 1,8 млрд и другие.

По финансовым организациям (отделения банков, банкоматы) предварительный ущерб составил 701,7 млн. Агентство по регулированию и развитию финрынка совместно с банками второго уровня еще продолжает сбор данных по пострадавшим объектам. Итоги будут известны в ближайшие дни.

По крупному бизнесу ущерб составил около 25 млрд. Кроме того, пострадали АЗС на 306 млн, другие объекты – 3,1 млрд.

«По 20 административным зданиям, 10 постам департамента полиции, 17 экопостам и зданию аэропорта ущерб составляет более 22,6 млрд тенге», - отметил заместитель акима Алматы.

В частности, здание акимата - на 20 млрд; здание управления спецучетов Генпрокуратуры - на 2 млрд; здания и посты департамента полиции и районных управлений - на 205 млн; 17 экопостов - на 162,7 млн; медицинские объекты - 2,1 млн и другие.

Замакима также заявил, что ущерб, нанесенный транспортным средствам госорганов и частных лиц, составил порядка двух млрд тенге. Компенсация пострадавшим сотрудникам - 600 млн тенге.


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#Алматы   #Экономика   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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