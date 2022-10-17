17 Октября 2022, 10:32

Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общая протяженность автомобильных дорог страны на сегодня составляет 96 тыс. км. Об этом сообщил министр индустрии и ифраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из них 25 тыс. км - это дороги республиканского значения, 71 тыс. км – областного и районного значения», - уточнил Каирбек Ускенбаев.

Министр добавил, что согласно поручению Главы государства стоит задача - в 2025 году довести долю дорог в нормативном состоянии по республиканской сети до 100%, по дорогам местной сети до 95%.

По данным ведомства, развитие транспортно-транзитного потенциала обеспечивается через автомобильные транзитные коридоры.

Общая протяженность 8 автомобильных транзитных коридоров составляет 13 тыс. км.

Первый коридор - «Западная Европа – Западный Китай», протяженностью 2 747 км. Второй коридор - «Алматы – Караганда - Нур-Султан – Петропавловск – граница РФ на Курган», протяженностью 1868 км. Третий коридор - «Нур-Султан – Костанай – гр. РФ на Челябинск», протяженностью 860 км. Четвертый коридор - «гр. КНР - Майкапшагай - Калбатау - Семей - Павлодар - гр.РФ на Омск», протяженностью 1 116 км. Пятый коридор - «Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ на Барнаул». Шестой коридор - «Актобе-Кандыагаш-Макат-Атырау-гр. РФ на Астрахань», протяженностью 893 км.

Седьмой коридор - «Атырау-Уральск-Саратов», протяженностью 587. Восьмой коридор - ТРАСЕКА.