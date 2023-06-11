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Общая готовность к ЧС составила в стране 70% - Глава государства

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Июня 2023, 18:35
Общая готовность к ЧС составила в стране 70% - Глава государства

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Низкую степень готовности по показателю материально-технической оснащенности органов гражданской защиты отметил Глава государства на заседании оперативного штаба в Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В Костанае в период прошлогодних пожаров мною было дано поручение провести ревизию реальной готовности органов гражданской защиты, местных исполнительных органов власти к чрезвычайным ситуациям. Поручалось сформировать запасы инвентаря и пожарно-технического оборудования для тушения лесостепных пожаров. Что мы имеем? Низкую степень готовности. По показателю материально-технической оснащенности – 69%, по функциональной инфраструктуре – 63%. В целом общая готовность центральных и местных исполнительных органов к чрезвычайным ситуациям составила 70% (МЧС – 75,1%, МЭПР – 59,5%, МИО – 70,2%)», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил Правительству довести показатели готовности до уровня эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации.

«В мире ни одно государство не может содержать большое количество профессиональных пожарных. Широко применяется практика привлечения добровольческих отрядов, их обучают, обеспечивают оборудованием, экипировкой и страховкой. У нас законодательно эти нормы также предусмотрены. Мы должны активно использовать этот ресурс», - отметил Президент.

«Летний период только начался, и подобная угроза может возникнуть вновь. Поэтому требуются безотлагательные меры по повышению эффективности предупреждения и ликвидации ЧС. Правительству необходимо принять оперативные меры по этому вопросу.

Граждан, нарушающих правила безопасности во время пребывания в лесных массивах, следует привлекать к уголовной ответственности. Они разжигают костры, оставляют за собой очаги возгорания, что приводит к трагедии», - сказал Президент.

Глава государства поручил оперативно приступить к работе.


Президент Казахстана   Абайская область   Пожар в области Абай  
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