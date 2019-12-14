Обряд «Тусау кесер» провели двум особенным детям в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Путы двум детям – мальчику и девочке с диагнозом ДЦП разрезали в Городском детском реабилитационном центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перед проведением традиционного казахского обряда «Тусау кесер» (перерезание пут), дети организовали небольшую концертную программу для специальных гостей.

На мероприятие были приглашены воспитанники центра, которые получали когда-то здесь реабилитацию. После долгого лечения они встали на ноги и сейчас получают образование в колледжах. Они пожелали всем детям удачи, здоровья и поздравили всех с предстоящим праздником – с Днем Независимости РК.

Позже состоялся обряд. Путы перерезали 10-летней девочке по имени Аяжан и 3-летнему мальчику Рысбек.

«Мы уже второй раз здесь. Ходили в разные центры. Но здесь коллектив хороший, все доброжелательные. Нам очень нравятся. Все очень профессионалы своего дела. Спасибо им за все. Моя дочка начала немного ходить, но надеюсь, что после этого обряда «Тусау кесер» она самостоятельно пойдет», - сказала мама Аяжан.





После обряда обоим детям врачи центра подарили огромные мягкие игрушки и пожелали светлого будущего.

Директор центра Эльвира Роот рассказала, что здесь ребят учат самостоятельности в обычной жизни: не только ходить, но и говорить, распознавать цвета, читать и писать.

«В этом центре дети проходят бесплатную реабилитацию в течение 24 дней. За этот период они получают комплексную реабилитацию: ЛФК, парафинотерапию, войлок-терапию, арт-терапию, массаж, занимаются с логопедами, дефектологами, психологами, музыкотеапевтом, трудотерапевтом. Детки танцуют, поют», - рассказала она.

Пациентами центра являются дети с разными заболеваниями, в основном дети с поражением центральной нервной системы и психики.

«То есть, здесь не только рожденные с ДЦП, но и те, которые получили травму после головного и спинного мозга, после инсульта. Мы их всех вставим на ноги. Центр оснащен всем необходимым оборудованием», - добавила главный врач центра.

По ее словам, дети после получения необходимого лечения идут в школы, а дальше уже поступают в колледжи и устраиваются на работы.

«С момента создания центра с 2011 года здесь более 7 тысяч детей уже прошли реабилитацию. Многие из них социализируются в обществе. Не сидят дома. Это хорошо. Сейчас государство на развитие реабилитации очень большое внимание уделяет. Со следующего года будет увеличиваться финансирование на реабилитацию, будут закупаться оборудования из республиканского и местного бюджета», - заключила Э. Роот.











