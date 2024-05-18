Обрушившаяся автодорога Атырау-Индер была сдана в эксплуатацию 10 лет назад

Сегодня произошло обрушение на 27 километре автотрассы Атырау-Индербор, ведутся восстановительные работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области, эта дорога была сдана в эксплуатацию 10 лет назад.

Протяженность дороги областного значения — 174 километра. Она проходит от Атырау по территории Махамбетского района и продолжается до поселка Индербор, административного центра Индерского района. На протяжении этой дороги расположено 10 населенных пунктов, 5 из них относятся к Махамбетскому району, еще 5 к Индерскому.

— Наше крестьянское хозяйство зарегистрировано в Акжайыкском сельском округе Махамбетского района. На территории округа мы занимаемся земледелием, животноводством. Раньше для того, чтобы доставить осенью выращенные овощи, бахчевые в Атырау, мы перевозили их на лодках на другой берег реки Жайык. Там грузили на наши автомашины. Когда на этой дороге был проведен капитальный ремонт и в 2014 году она была сдана в эксплуатацию, мы избавились от этих хлопот, потому что по этой дороге можно доехать прямо до Атырау, — говорит руководитель крестьянского хозяйства «Дастан» Коныс Ерманов.

Капитальный ремонт дороги выполнило ТОО «Атырауинжстрой». Затем эта компания была определена подрядчиком для строительства моста через реку Жайык. Грузоподъемность этого моста была рассчитана в 180 тонн. Его длина 860 метров, ширина 13 метров. Общая дорога въездной дороги 8,5 километра. Часть моста на правом берегу реки Жайык вблизи села Махамбет переходит в республиканскую трассу Атырау-Уральск. На левом берегу — в дорогу областного значения Атырау-Индер, вблизи села Ортакшыл.

— Дорога Атырау-Индер была сдана в эксплуатацию в 2014 году. С тех пор капитальный ремонт не проводился, — сообщила пресс-служба управления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на 27 километре автодороги Атырау-Индер ведутся ремонтные работы.