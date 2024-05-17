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    11:42, 17 Май 2024 | GMT +6

    Когда нарушена технология. Обрушилась трасса в Атырауской области

    паводки, дорога, Атырау-Индер
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    Временно перекрыто движение на 27-м километре трассы Атырау-Индер в Атырауской области, ведутся ремонтные работы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС. 

    Как сообщил заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов, на 27-м километре трассы «Атырау — Индер» ведутся срочные восстановительные работы.

    — Вокруг газоснабжающего трубопровода села Талдыколь просочилась вода, из-за чего обрушились грунт и трасса. Пострадавших нет. Фактов повреждения газопровода, газораспределения не зафиксировано. Специалисты управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области проводят оперативно-восстановительные работы. Задействовано четыре единицы спецтехники, 15 специалистов. Дорога будет полностью восстановлена сегодня до вечера, — сказал заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов.

    паводки, трасса, Атырау - Индер
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    Между 27 и 28 километрами автомобилисты могут передвигаться по объездной дороге. Сотрудники инспекции дорожного движения управления полиции города Атырау обеспечивают безопасность дорожного движения. 

    паводки, Атырау-И ндер
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области
    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Видео Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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