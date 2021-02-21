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    16:38, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    Обрушилась конструкция строящейся в Нур-Султане мечети

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице обрушилась конструкция строящейся мечети, которая по задумке должна стать самой большой в Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «19 февраля на объекте, где проводится строительство главной мечети, произошел случай падения смонтированной металлоконструкции. (...) Строители в момент падения находились на обеденном перерыве. Создается комиссия по расследованию генеральным подрядчиком «Сембол құрылыс», - сообщили в пресс-службе Департамента ЧС Нур-Султана.

    Согласно предоставленной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

    «На место вызова выезжали сотрудники департамента промышленной безопасности», - добавили в столичном ДЧС.

    Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. По словам авторов одного из видео, упавшая конструкция смяла два крана.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Другие государственные органы Астана Главная Строительство Происшествия
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