Обрушилась конструкция строящейся в Нур-Султане мечети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице обрушилась конструкция строящейся мечети, которая по задумке должна стать самой большой в Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«19 февраля на объекте, где проводится строительство главной мечети, произошел случай падения смонтированной металлоконструкции. (...) Строители в момент падения находились на обеденном перерыве. Создается комиссия по расследованию генеральным подрядчиком «Сембол құрылыс», - сообщили в пресс-службе Департамента ЧС Нур-Султана.

Согласно предоставленной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

«На место вызова выезжали сотрудники департамента промышленной безопасности», - добавили в столичном ДЧС.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. По словам авторов одного из видео, упавшая конструкция смяла два крана.