Обрушение здания произошло в индустриальной зоне в Шымкенте: есть погибшие

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На территории индустриальной зоны «Ордабасы» в 5-этажном здании произошло частичное обрушение перекрытия из железо-бетонных плит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города Шымкента.

На пульт управления «112» 13 февраля в 14.43 поступило сообщение из индустриальной зоны «Ордабасы», расположенной по шоссе Қапал батыра 5 км (Енбекшинский район). На территории индустриальной зоны в 5-ти этажном здании произошло частичное обрушение перекрытия из железо-бетонных плит 5 этажа на площади 625 кв.м. Здание недействующее, общая площадь составляет 2000 кв.м.



На месте происшествия в аварийно-спасательных работах были задействованы спасатели оперативно-спасательного отряда, 1 кинологический расчет. С помощью кинологического расчета под завалами обнаружены тела троих мужчин - 1967, 1992 и 1999 годов рождения. По предварительным данным, один их них работал охранником, остальные двое занимались разборкой металлических конструкций бесхозного цеха.

Всего были задействованы 18 сотрудников и один кинологический расчет департамента по ЧС г.Шымкента, одна бригада филиала Центра медицины катастроф.