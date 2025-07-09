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    14:00, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Обрушение моста в Индии: девять человек погибли

    Девять человек погибли, несколько транспортных средств упали в реку в результате обрушения участка моста в округе Вадодара в индийском штате Гуджарат, передает агентство Kazinform со ссылкой на NDTV.

    Обрушение моста в Индии: 9 человек погибли
    Фото: x.com/ndtv

    Мост, соединяющий округа Ананд и Вадодара, обрушился в час пик утром в среду, что привело к гибели девяти людей и ранениям ещё троих.

    По предварительным данным, в момент обрушения мост пересекали четыре транспортных средства: два грузовика, внедорожник Bolero и пикап.

    Очевидцы сообщают, что перед обрушением был слышен громкий треск. К месту происшествия прибыли пожарные, местная полиция и представители администрации округа Вадодара.

    К спасению пострадавших также подключились местные жители. На данный момент удалось спасти трёх человек, которых доставили в ближайшие больницы.

    Местные жители утверждают, что мост долгое время оставался без внимания администрации.

    Обрушение моста в Индии: девять человек погибли
    Фото: x.com/ndtv

    Ранее сообщалось, что правительство индийского штата Мадхья-Прадеш отстранило от должности семерых инженеров за ошибку в проектировании моста стоимостью 200 миллионов рупий ($2,3 млн).

    Теги:
    Мост В мире Индия Происшествия
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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