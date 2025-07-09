Обрушение моста в Индии: девять человек погибли

Мост, соединяющий округа Ананд и Вадодара, обрушился в час пик утром в среду, что привело к гибели девяти людей и ранениям ещё троих.

По предварительным данным, в момент обрушения мост пересекали четыре транспортных средства: два грузовика, внедорожник Bolero и пикап.

Очевидцы сообщают, что перед обрушением был слышен громкий треск. К месту происшествия прибыли пожарные, местная полиция и представители администрации округа Вадодара.

STORY | 4 vehicles fall into river as bridge collapses in Vadodara; 4 persons rescued



READ: https://t.co/uGwfaZEUuL



VIDEO: pic.twitter.com/lSl1i8hDr0 — Press Trust of India (@PTI_News) July 9, 2025

К спасению пострадавших также подключились местные жители. На данный момент удалось спасти трёх человек, которых доставили в ближайшие больницы.

Местные жители утверждают, что мост долгое время оставался без внимания администрации.

Фото: x.com/ndtv

Ранее сообщалось, что правительство индийского штата Мадхья-Прадеш отстранило от должности семерых инженеров за ошибку в проектировании моста стоимостью 200 миллионов рупий ($2,3 млн).