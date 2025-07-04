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    19:54, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Мост стоимостью более $2 млн с критичной ошибкой построили в Индии

    Правительство индийского штата Мадхья-Прадеш отстранило от должности семерых инженеров за ошибку в проектировании моста стоимостью 200 миллионов рупий ($2,3 млн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Oddity Central.

    Индия мост
    Фото: CNBCTV18

    Мост в Бхопале построили с резким поворотом в 90 градусов.

    Фотографии этого сомнительного решения недавно стали вирусными в индийских соцсетях, вызвав волну возмущения по поводу безопасности и того, как инженеры могли допустить такую критическую ошибку.

    Главный министр штата Мохан Ядав начал расследование ситуации и впоследствии объявил об отстранении семи инженеров, участвовавших в проектировании моста.

    Инженер проекта, ранее сказал, что у него и его команды не было другого выбора, кроме как построить поворот на 90 градусов из-за ограниченного пространства и наличия станции метро поблизости. Теперь власти Бхопала предлагают выкупить дополнительную землю, что позволило бы сделать поворот более безопасным.

    648-метровый мост, на строительство которого ушло 200 миллионов рупий, должен был сократить время ожидания на железнодорожных переездах и упростить передвижение для примерно 300 тысяч человек.

    Ранее сообщалось, что самый высокогорный мост в Казахстане построят в 2025 году.

    Теги:
    Индия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
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