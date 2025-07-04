Мост стоимостью более $2 млн с критичной ошибкой построили в Индии

Мост в Бхопале построили с резким поворотом в 90 градусов.

Фотографии этого сомнительного решения недавно стали вирусными в индийских соцсетях, вызвав волну возмущения по поводу безопасности и того, как инженеры могли допустить такую критическую ошибку.

Главный министр штата Мохан Ядав начал расследование ситуации и впоследствии объявил об отстранении семи инженеров, участвовавших в проектировании моста.

Инженер проекта, ранее сказал, что у него и его команды не было другого выбора, кроме как построить поворот на 90 градусов из-за ограниченного пространства и наличия станции метро поблизости. Теперь власти Бхопала предлагают выкупить дополнительную землю, что позволило бы сделать поворот более безопасным.

648-метровый мост, на строительство которого ушло 200 миллионов рупий, должен был сократить время ожидания на железнодорожных переездах и упростить передвижение для примерно 300 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что самый высокогорный мост в Казахстане построят в 2025 году.