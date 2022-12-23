Обрез и 20 патронов изъяли у жителя Кентау

23 Декабря 2022, 11:27

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области изъяли обрез и 20 патронов изъяли у жителя Кентау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области выявили факт незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники УБОП по подозрению в хранении оружия установили жителя Кентау. В результате обысковых мероприятий полицейские изъяли обрез 16 калибра и около 20 патронов. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.

Фото: polisia.kz