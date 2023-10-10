Образовательные учреждения Бишкека перейдут на дистанционное обучение во время заседания глав СНГ

В Кыргызстане 12-13 октября во время проведения заседания Совета глав государств СНГ учебные занятия во всех образовательных учреждениях столицы пройдут в онлайн- режиме, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки КР, организации дошкольного, школьного, начального, среднего и высшего профессионального образования Бишкека, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности проведут занятия в дистанционном формате.

По информации Службы общественной безопасности МВД КР, в период официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в КР и проведения встречи лидеров Содружества независимых государств в Бишкеке и Чуйской области для охраны общественного порядка будут задействованы более 4 тысяч сотрудников милиции и около 250 транспортных средств. Сотрудники правоохранительных органов будут переведены на усиленный режим несения службы. В целях обеспечения надлежащего порядка и безопасности сформирован оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что 12 октября президент России Владимир Путин с официальным визитом посетит Кыргызстан. 13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств под председательством президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. В саммите СНГ примут участие главы государств Содружества.