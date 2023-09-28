ОДКБ проведет учения миротворческих сил на территории Кыргызстана

Миротворческие силы ОДКБ в период с 9 по 13 октября примут участие в завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2023» на территории Кыргызстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Детали данного этапа учения под названием «Нерушимое братство-2023» были обсуждены в ходе рабочего визита начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в Кыргызстан.

Как сообщает пресс-служба Объединенного Штаба ОДКБ, в ходе поездки генерал-полковник Анатолий Сидоров посетил полигон «Эдельвейс», ознакомился с порядком размещения и обеспечения контингентов государств – членов ОДКБ, устройством учебных точек и перечнем отрабатываемых вопросов. В Бишкеке состоялась встреча с министром обороны КР генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым.

Планируется, что в ходе учения будут отработаны задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне – проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, оказание гуманитарной помощи.

Практические действия предусматривают выполнение следующих задач:

- действия подразделений Коллективных миротворческих сил на блокпостах, фильтрационном пункте и выполнение совместных с МЧС задач на пункте приема пострадавших;

- действия подразделений Коллективных миротворческих сил при сопровождении колонн и грузов, при блокировании и досмотре населенного пункта;

- сопровождение колонн и содействие МЧС в оказании гуманитарной помощи.