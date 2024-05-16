Образовательные льготы для отслуживших в армии казахстанцев распределят 16 мая онлайн

Распределение образовательных льгот среди солдат срочной воинской службы состоится в онлайн формате, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Как уточнили в ведомстве, 16 мая 2024 года в 16:00 на YouTube канале Qazaq Army состоится распределение образовательных льгот.

- Примечательно, что в канун Дня защитника Отечества Президент страны подписал закон о выделении государственных грантов для граждан, отслуживших срочную воинскую службу. То есть уже с осени этого года у граждан появится возможность получать не только 100% скидку вуза за обучение, но и иметь полноценный грант со стипендией, - отметили в Министерстве обороны РК.

Напомним, Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования».

Изменения, в частности, коснулись ст. 50-1 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» и ст. 26 Закона РК «Об образовании».

Законодательно закреплены квоты на образовательные гранты для обучения в организациях высшего и послевузовского образования военнослужащих по окончании прохождения срочной воинской службы.

Государственные гранты на бесплатное обучение предоставляются тем, кто в период срочной воинской службы достиг высоких результатов в боевой и государственно-правовой подготовке.

Все данные о достижениях претендентов на получение квоты фиксируются на цифровой платформе «Срочники 2.0», размещенной на сайте Минобороны. Сертификаты по поступлению в вузы солдаты могут получить на этой платформе, согласно опубликованным спискам в социальных сетях.

Распределение мест в высшие учебные заведения для обучения на льготных условиях проводится два раза в год комиссией, организуемой Министерством обороны.

В течение года со дня увольнения прошедшие армейскую школу граждане имеют право на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения, в организации высшего и послевузовского образования на бесплатной основе без учета результатов ЕНТ и экзаменов.

Зачисление в гражданские вузы осуществляется в пределах квот, установленных законодательством страны, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования.

Граждане же, решившие поступить в вузы без учета результатов ЕНТ и экзаменов на возмездной основе, могут воспользоваться этим правом в течение двух лет со дня увольнения без каких-либо квот и конкурсного отбора.

Существенным бонусом станет также предоставление приоритетного права на получение жилья в общежитии на время первого года обучения в высшем учебном заведении.