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Образовательные гранты для технических и IT-отраслей вырастут до 60% в РК

Автор:  
Серик Сабеков
6 Апреля 2022, 12:30
Образовательные гранты для технических и IT-отраслей вырастут до 60% в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество образовательных грантов будет увеличено до 75 тысяч в Казахстане. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество грантов, предоставляемых высшим учебным заведениям будет увеличено до 75 тысяч. В том числе гранты на технические и IT-отрасли вырастут до 60%», - сказал Ералы Тугжанов.

Приоритет, по его словам, будет отдаваться подготовке кадров, реально необходимых экономике.

«Сегодня из-за низкого опыта и спроса на выбранную профессию возможности трудоустройства молодежи ограничены», - пояснил Ералы Тугжанов.

Как было отмечено, в Казахстане исчезают 129 специальностей, трансформируются 95, появляются 239 новых специальностей (из них 37 - в нефтегазовой отрасли, 32 - в энергетике, 11 - в машиностроении, 40 - в IT).

В связи с этим, в соответствии с международной практикой, в качестве эффективного способа трудоустройства на базе 15 колледжей разработан и прошел практику Атлас новых профессий. В результате будут разработаны и введены в действие 17 региональных карт потребности в кадрах (по 9 основным отраслям экономики).

Ранее сообщалось, что обучение в колледжах по востребованным специальностям будет бесплатным в РК.


Фото:hse.ru

Образование   Мажилис   Ералы Тугжанов  
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