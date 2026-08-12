Образованные, активные, смелые: каким стало новое поколение Казахстана

12 августа — Международный день молодежи. Сегодня в мире насчитывается 1,2 млрд молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. По данным ООН , численность молодежи в истории человечества достигла максимального уровня, передаёт агентство Kazinform.

В Казахстане насчитывается около 6 млн 192 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это широкая социальная группа — от школьников до молодых ученых, IT-специалистов, предпринимателей и государственных служащих.

Стремление к знаниям, интерес к новым технологиям, готовность пробовать новое и реализовывать собственные идеи — черты, которые все чаще характеризуют современное поколение.

Но каковы реальные достижения казахстанской молодежи? Какие проблемы остаются наиболее актуальными? И какую роль молодые люди сегодня играют в развитии страны?

Образование — главный капитал казахстанской молодежи

Еще Шокан Уалиханов отмечал особое значение свободы и образования для развития народа. Сегодня стремление получить качественное образование остается одной из ключевых установок казахстанской молодежи.

Фото: Kazinform/ Nano Banana

По данным научно-исследовательского центра «Молодежь», в этом году доля молодых людей, считающих образование одной из главных жизненных ценностей, выросла с 13,8% до 23,7%.

По итогам прошлого года в Казахстане насчитывалось 655 тыс. молодых людей с высшим образованием. Это около 11% от общей численности молодежи.

Лидером по этому показателю стал Алматы — высшее образование имеют 28% молодых жителей города.

— Алматы занимает первое место. 28% молодежи города имеют высшее образование. При этом почти каждый третий молодой человек окончил вуз. Алматы — крупный образовательный центр страны, где сосредоточены университеты и научно-исследовательские организации. На втором месте находится Шымкент — 21%, на третьем — Астана с показателем 19%, — сообщила директор научно-исследовательского центра «Молодежь» Гулисхан Нахбаева.

Фото: из личного архива Гулисхан Нахбаевой

Многие выпускники не останавливаются на получении диплома и продолжают обучение в магистратуре и докторантуре. Возможности для этого ежегодно расширяются благодаря государственным образовательным грантам.

Растет и число молодых ученых. По данным за 2025 год, в Казахстане работают 51,4 тыс. научных сотрудников, из них 8,7 тыс. — в возрасте до 34 лет. Таким образом, доля молодежи среди научных работников составляет 16,94%.

Получили знания за рубежом и вернулись в страну

Отдельное место в образовательной политике страны занимает международная стипендия «Болашак». За 33 года существования программы тысячи казахстанцев получили возможность обучаться в ведущих зарубежных университетах.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Сегодня более 13 тыс. казахстанцев получили образование в вузах США, Великобритании, Германии, Франции и других стран. При этом большинство выпускников возвращаются в Казахстан и применяют полученные знания и опыт на практике.

45% выпускников программы занимаются предпринимательством. Ещё 25% работают в государственном секторе, 18% — в национальных компаниях. Более 790 специалистов трудятся в сфере медицины, 842 выпускника преподают в школах и вузах.

При этом «Болашак» — лишь одна из возможностей получить образование за рубежом. Казахстанская молодежь также обучается в иностранных вузах по международным программам, межуниверситетским соглашениям и другим образовательным проектам.

Трудоустройство: возможности и препятствия

Получение образования — одна сторона вопроса, положение молодежи на рынке труда — другая. Как обстоят дела с трудоустройством молодого поколения в стране? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, в последние годы уровень безработицы среди молодежи снизился.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— В 2020 году безработица среди молодежи в возрасте 15–28 лет составляла 3,6–4,0%, тогда как в 2025–2026 годах этот показатель сформировался на уровне 3,1%, — сообщили в министерстве.

Набраться первого трудового опыта и найти постоянную работу молодежи позволяет проект «Молодежная практика». За последние два года в нем приняли участие около 39 тыс. молодых людей, из которых 6,5 тыс. были трудоустроены на постоянной основе.

Однако проблемы остаются. В 2026 году доля молодёжи категории NEET в стране составляет 5,8%. В эту категорию входят 327,9 тыс. молодых людей.

— Сегодня на рынке труда высок спрос на специалистов в области цифровых и информационных технологий, инженерно-технических специальностей. Для повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда реализуются меры по профориентации, обучению, развитию навыков и содействию в трудоустройстве, — говорится в сообщении ведомства.

Собственное жилье остается одним из главных вопросов

Образование и работа помогают молодым людям строить самостоятельную жизнь, однако вопрос собственного жилья остается для многих серьёзным вызовом.

Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

По данным Бюро национальной статистики, в прошлом году более 115 тыс. молодых людей создали семьи. Для большинства из них приобретение собственного жилья становится одной из главных целей.

Согласно данным АО «Отбасы банк», за последние пять лет жильем были обеспечены 145 242 гражданина в возрасте до 35 лет.

Значительную роль играет государственная программа «Наурыз». Более 60% займов, выданных в ее рамках, получили граждане в возрасте до 35 лет.

При этом потребность в жилье среди молодежи остается высокой.

— В 2026 году на учете в качестве нуждающихся в жилье состоят 570 265 граждан Казахстана и кандасов в возрасте до 35 лет. Наибольший показатель зарегистрирован в Туркестанской области — 72 838 человек. Далее следуют Шымкент — 55 753 и Алматы — 44 337 человек, — сообщили в «Отбасы банке».

Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

В регионах также действуют специальные жилищные программы для молодых специалистов социальной сферы. Они реализуются совместно с местными исполнительными органами.

По условиям ряда программ первоначальный взнос начинается от 10%, ставка по кредиту составляет 5% годовых. Благодаря этим механизмам жилье получили 12 400 молодых семей. Общий объем финансирования составил 258,2 млрд тенге.

Молодые кадры в системе госслужбы

Молодежь все активнее представлена и в государственном секторе. Сегодня на государственной службе работают более 28 тыс. граждан в возрасте до 35 лет. Это 33,3% от общего числа государственных служащих.

Несмотря на молодой возраст, 4,3 тыс. специалистов занимают руководящие должности.

За последние четыре года 845 выпускников сразу после окончания вуза поступили на государственную службу в регионах. Одновременно сокращается количество вакантных должностей: если ранее их было более 3 тыс., то сейчас — около 1,5 тыс.

Снижается и число молодых специалистов, покидающих государственную службу. По данным Агентства РК по делам государственной службы, в последнее время этот показатель уменьшился на 21%.

Фото: Kazinform/ Nano Banana

— Высокий интерес сохраняется к Президентскому молодежному кадровому резерву. В рамках четырех отборов поступило более 98 тыс. заявок. Если в 2019 году было подано около 13 тыс. заявок, то в 2025-м — уже 32 тыс. В результате в кадровый резерв вошли 450 человек, 78,4% из них впоследствии трудоустроились в системе государственного управления. В 2024 году были сформированы и региональные кадровые резервы. Отбор прошли 556 человек, более половины из которых трудоустроились, — говорится в официальном ответе Агентства РК по делам государственной службы.

От идеи к делу: новые возможности для молодежи в бизнесе

Еще одна заметная тенденция — рост интереса молодежи к предпринимательству. Молодые казахстанцы все чаще не только ищут работу, но и создают ее для себя и других.

Фото: Gov.kz

По данным Бюро национальной статистики, в стране зарегистрировано 735 835 индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет. Из них 94,8% продолжают работать.

Основная часть молодых предпринимателей сосредоточена в крупных городах и южных регионах страны.

Наиболее популярные направления:

оптовая и розничная торговля — 41,8%, или 307 742 субъекта;

услуги — 18,6%, или 136 719 субъектов;

обрабатывающая промышленность — 6,1%, или 44 638 субъектов;

сельское хозяйство — 4,1%, или 30 270 субъектов;

строительство — 3,4%, или 25 304 субъекта.

Фото: Правительство РК

Развитию молодежного предпринимательства способствует и государственная поддержка.

— В 2021–2025 годах на поддержку молодежного предпринимательства было направлено более 1 трлн тенге в виде кредитов. Более 13 тыс. проектов получили 725 млрд тенге через механизм субсидирования, ещё около 19 тыс. проектов — 326 млрд тенге по инструменту гарантирования. Поддержка в основном предоставлялась в сфере обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, а также торговли, — сообщили в Министерстве национальной экономики РК.

Предприниматели, получившие такую поддержку в 2021–2024 годах, создали около 3 тыс. новых рабочих мест.

От волонтерства до гражданских инициатив

Современная молодежь проявляет себя не только в учебе, работе и бизнесе. Все заметнее ее участие в общественной жизни.

По данным Министерства культуры и информации, сегодня более 220 тыс. молодых людей регулярно занимаются волонтерской деятельностью. Для сравнения: в 2020 году их насчитывалось менее 50 тыс.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

За это время значительно выросло и количество волонтерских организаций — сейчас их более 800, тогда как шесть лет назад было около 200.

— За последние пять лет число инициативных групп в сфере волонтерства выросло в десять раз. В 2020 году их было 350, а в 2025 году — уже 3 500. Волонтерское движение активно развивается и среди старшего поколения. В 2025 году число «серебряных волонтеров» достигло 6 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2020 годом в восемь раз, — сообщили в министерстве.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Сегодня в Казахстане действуют 19 республиканских молодежных организаций. Они занимаются развитием лидерских качеств, повышением общественной активности и поддержкой гражданских инициатив молодых людей.

Председатель общественного объединения «Молодежное крыло «Жастар Рухы» Арсланбек Магзум отмечает, что современная молодёжь всё активнее участвует в общественных процессах.

Фото: из личного архива Арсланбека Магзума

— Сегодня наша молодежь очень активна, образованна и открыта миру. В рядах «Жастар Рухы» насчитывается около 100 тыс. активистов. Молодые люди активно участвуют в таких общественных инициативах, как «Таза Қазақстан», «Закон и порядок», волонтерское движение. Современное поколение готово быть лидером и приносить пользу обществу. При этом молодежь не остается равнодушной к политическим вопросам и открыто выражает свою позицию, — сказал он.

Молодежь Казахстана: новое поколение новой эпохи

Образование, занятость, предпринимательство, государственная служба и волонтерство — лишь несколько сфер, в которых сегодня проявляет себя казахстанская молодёжь.

Молодые люди активно осваивают иностранные языки, цифровые технологии и искусственный интеллект, создают стартапы и новые проекты, занимаются наукой и строят карьеру в международных компаниях.

Фото: Акорда

Отдельное место занимают спортивные достижения. Успехи молодых спортсменов регулярно становятся темами новостей, а интерес к здоровому образу жизни растет. Так, доля молодых людей, считающих правильное питание и здоровый образ жизни важными, увеличилась с 22,1% до 30,9%.

За каждым из этих показателей стоят конкретные люди — молодые учёные, предприниматели, спортсмены, госслужащие, волонтёры, инженеры и IT-специалисты.

За 35 лет независимости в Казахстане сформировалось поколение, которое растет в совершенно другой информационной и технологической среде. Оно свободнее ориентируется в глобальном пространстве, быстрее осваивает новые технологии и активнее ищет возможности для самореализации.

При этом казахстанскую молодежь не стоит измерять исключительно сравнением с молодежью Европы или США. У каждой страны свой путь развития, свои условия и возможности.

Главное — видеть собственные достижения и понимать, какой вклад молодое поколение уже сегодня вносит в развитие Казахстана. И судя по растущему интересу к образованию, предпринимательству, технологиям, государственному управлению и общественной деятельности, этот вклад с каждым годом становится все заметнее.

Ранее Kazinform сообщал о том, что Казахстан принял председательство в Совете по делам молодежи стран-участниц СНГ.