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    Образование, жилье, работа и бизнес: как Казахстан поддерживает молодежь

    В Казахстане последовательно формируется комплексная система поддержки молодежи, охватывающая образование, занятость, жилье, предпринимательство, творчество и общественную активность, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации.

    молодежь
    Фото: Министерство культуры и информации

    Особое внимание уделяется созданию условий для самореализации и раскрытия потенциала молодого поколения.

    Развиваются образовательные и жилищные программы, меры содействия занятости и поддержки молодежного предпринимательства. Продолжается работа по социальной адаптации молодежи, в том числе категории NEET.

    Отдельное направление — поддержка творческой молодежи и развитие креативных индустрий. В регионах работают креативные центры, которые помогают молодым авторам и представителям творческих профессий развивать проекты, находить партнеров и продвигать свои идеи.

    Образование, жилье, работа и бизнес: как Казахстан поддерживает молодежь
    Фото: Минкультуры и информации
    Образование, жилье, работа и бизнес: как Казахстан поддерживает молодежь
    Фото: Минкультуры и информации

    Важной частью молодежной политики остается вовлечение молодых казахстанцев в общественные и государственные процессы. Развиваются молодежное представительство, Президентский молодежный кадровый резерв и волонтерское движение.

    Для поддержки талантливой молодежи действуют государственная молодежная премия «Дарын» и грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», которые помогают реализовывать творческие, социальные и предпринимательские инициативы.

    Напомним, что в Казахстане проживает более 5,8 миллиона молодых граждан — почти треть населения.

    Молодежная политика Господдержка Молодежь
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор