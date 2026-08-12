Образование, жилье, работа и бизнес: как Казахстан поддерживает молодежь

В Казахстане последовательно формируется комплексная система поддержки молодежи, охватывающая образование, занятость, жилье, предпринимательство, творчество и общественную активность, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации.

Особое внимание уделяется созданию условий для самореализации и раскрытия потенциала молодого поколения.

Развиваются образовательные и жилищные программы, меры содействия занятости и поддержки молодежного предпринимательства. Продолжается работа по социальной адаптации молодежи, в том числе категории NEET.

Отдельное направление — поддержка творческой молодежи и развитие креативных индустрий. В регионах работают креативные центры, которые помогают молодым авторам и представителям творческих профессий развивать проекты, находить партнеров и продвигать свои идеи.

Фото: Минкультуры и информации

Фото: Минкультуры и информации

Важной частью молодежной политики остается вовлечение молодых казахстанцев в общественные и государственные процессы. Развиваются молодежное представительство, Президентский молодежный кадровый резерв и волонтерское движение.

Для поддержки талантливой молодежи действуют государственная молодежная премия «Дарын» и грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», которые помогают реализовывать творческие, социальные и предпринимательские инициативы.

Напомним, что в Казахстане проживает более 5,8 миллиона молодых граждан — почти треть населения.