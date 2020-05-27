Образование, наука и здравоохранение нуждаются в глубоком реформировании - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомменировал состоявшееся сегодня третье заседание Нацсовета общественного доверия, передает МИА «Казинформ».

«Принял участие в заседании НСОД, посвященном обсуждению перспектив развития таких ключевых для формирования человеческого капитала отраслей, как образование, наука и здравоохранение. Эти сферы нуждаются в глубоком реформировании с учетом вызовов нового времени», - написал Глава государства в Twitter.