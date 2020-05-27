+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 26 °С
USD 413.12 EUR 452.86
RUB 5.82 CNY 57.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Образование, наука и здравоохранение нуждаются в глубоком реформировании - Касым-Жомарт Токаев

27 Мая 2020 21:02
Поделиться:
Образование, наука и здравоохранение нуждаются в глубоком реформировании - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомменировал состоявшееся сегодня третье заседание Нацсовета общественного доверия, передает МИА «Казинформ».

«Принял участие в заседании НСОД, посвященном обсуждению перспектив развития таких ключевых для формирования человеческого капитала отраслей, как образование, наука и здравоохранение. Эти сферы нуждаются в глубоком реформировании с учетом вызовов нового времени», - написал Глава государства в Twitter.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив