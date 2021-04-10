Образование: к чему обязывает сельская квота

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о квотах при поступлении в учебные заведения, предусмотренных для сельских жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение сельской молодежи высшим образованием предусмотрено в законодательных актах Республики Казахстан по вопросам образования. В соответствии с пунктом 16 постановления Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58 «Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр» конкурс на группы образовательных программ, по которым установлена квота для граждан из числа сельской молодежи, проводится следующим образом: 70% грантов от общего их количества по этим группам образовательных программ присуждаются в порядке общего конкурса, а на остальные 30% грантов проводится конкурс только для граждан из числа сельской молодежи», - проинформировал Сапархан Омаров в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, перечень групп образовательных программ, определяющих социально-экономическое развитие села, по которым предусмотрена квота приема в организации высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан, утверждается уполномоченным органом в области образования (МОН РК).

«В соответствии с пунктом 17 статьи 47 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» граждане Республики Казахстан из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты, установленной подпунктом 3) пункта 8 статьи 26 настоящего Закона, на обучение по педагогическим, медицинским, ветеринарным и сельскохозяйственным специальностям, обязаны отработать соответственно в организациях образования, организациях здравоохранения, в подразделениях государственных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, в ветеринарных организациях и организациях независимо от формы собственности аграрного профиля, расположенных в сельской местности, не менее трех лет после окончания организации высшего и (или) послевузовского образования», - заключил министр.